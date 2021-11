Busca el PSG contratar a Zinedine Zidane

Ciudad de México.- La directiva del París Saint-Germain (PSG) ya se habría reunido con Zinedine Zidane para plantearle la posibilidad de que asuma el timón del equipo.

De acuerdo con el diario Marca, dicha plática se dio en París y Zidane se vio con Nasser al Khelaifi, dueño del PSG.

El rotativo informó que es alta la probabilidad que el actual timonel del PSG; Mauricio Pochettino, salga del equipo para contratarse con el Tottenham o el Manchester United.

“El PSG lleva tiempo preparándose además ante una posible marcha de Pochettino. Más en concreto, desde que el pasado mes de mayo saliera a la luz que podía regresar al Tottenham”.

“El PSG cerró filas entonces y descartó su marcha, pero entendió o interpretó que el argentino no estaba muy convencido del proyecto ante la llamada de Daniel Levy para que regresara”, indicó Marca.

Informó que, mientras no se amarre a Zidane, el PSG no permitiría que Pochettino deje al equipo ya que no tiene una cláusula de rescisión.

“La opción del PSG parece un reto también irrechazable, al margen de ser el camino más rápido para volver al banquillo, sobre todo si se compara con su otra opción: dirigir a Francia”.

“Deschamps ha renovado hasta 2022, una vez concluido el Mundial de Qatar, pero tampoco hay garantías de que tras el torneo la Federación y el propio seleccionador den por finalizada su aventura”, sentenció.

