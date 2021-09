Calendario de “locos” en el torneo Grita México de la Liga MX

Ciudad de México.- La medallista de bronce en los pasados Juegos Olímpicos, Aremi Fuentes, reveló que fue el gobierno de Baja California el que le entregó el cheque sin fondos por un monto de 50 mil pesos.

De hecho, en una imagen que publicó el gobierno de dicha entidad, se observa el momento en que el gobernador, Jaime Bonilla, le entrega un reconocimiendo a Fuentes.

Aremi indicó que no existe un cheque físico porque las autoridades solo le dieron un cartón para la fotografía con la cantidad que recibiría, pero nunca le dijeron el día exacto que podría pasar por el documento.

“Hasta la fecha no lo he podido cobrar, obviamente antes de hablar me comuniqué con el director del deporte, David González, hasta la fecha no tengo respuesta por parte de él”, djo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Señaló que solo recibió 24 mil pesos que le correspondían de la beca que tiene, pero no el cheque con los otros 50 mil pesos de premio por conquistar la presea de bronce.

“Se me hace una falta de respeto que hayan utilizado mi imagen, como medallista olímpica. No es que no tenga fondo el cheque, sino que el cheque no existe”.

“Yo me di cuenta porque me acerque al Instituto del Deporte para poder reclamar mi cheque y ellos mismos me dijeron que no se puede reclamar hasta que no tenga dinero, entonces no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico, nada más”, sentenció en conferencia de prensa.

Lee: “En su momento me dieron la espalda”: Aremi Fuentes