Cambian horario del juego México-Japón; van por el bronce

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Son dos de los deportes más populares en Estados Unidos, y a pesar de que no llegaron a Tokio con sus estelares, ambos representativos ya están instalados en el último partido, jugando las finales, buscando la medalla de oro y la supremacía mundial.

Te puede interesar María Fassi mejora su posición en la segunda ronda

Después del sabor amargo que dejo al prueba reina del atletismo. Los estadounidenses quieren mantener la cima en sus deportes. La novena de Beisbol de Estados Unidos derroto en la semifinal al representativo de Corea de Sur 7 carreras por 2. Ahora los estadounidenses se enfrentarán a Japón en la final del torneo olímpico.

La Selección de Corea del Sur jugará por la presea de bronce contra la República Dominicana, que perdió ante los anfitriones.

Estados Unidos tiene en su historial un oro olímpico de béisbol en Sídney 2000. Las finales han sido para Cuba, la gran ausente en Tokio, se llevó la presea dorada en Barcelona1992, Atlanta 1996 y Atenas 2004 antes de que Corea del Sur hiciera lo propio en Beijing 2008.

El mejor resultado de los japoneses fue plata en 1996.

La final, el partido por la medalla de oro entre Estados Unidos y Japón se jugará el sábado a las 5:00 horas (tiempo de México).

El ‘Dream Team’ va por su cuarto oro consecutivo

Y después de perder en su debut ante Francia en esta justa veraniega, Estados Unidos tendrá rápidamente su revancha, enfrentando a los galos en la final del Basquetbol olímpico.

La quinteta estadounidense tuvo un flojo inicio en el torneo, pero de a poco a mejorado su nivel, y el llamado ‘Dream Team’ buscara mantener la supremacía del basquetbol con el oro olímpico.

Los franceses terminaron con el sueño olímpico de Luka Doncic, al vencer 90 -89 a la Selección de Eslovenia. Por su parte Estados Unidos ganó 97-78 al representativo de Australia en la otra semifinal.

No te lo puedes perder Ya me di cuenta de que me gusta el podio: Gabriela Agúndez

Desde Barcelona 1992, las finales son para Estados Unidos, que cosecha seis títulos, solamente perdió la cima en Atenas 2004, donde Argentina fue medallista de oro.

El partido por el título del Basquetbol olímpico se jugará el viernes por la noche tiempo de México, a las 21:30 horas Estados Unidos y Francia saldrán a la duela por el oro en Tokio.

Foto cortesía

Sigue nuestras redes sociales