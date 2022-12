‘Canelo’ Álvarez pagará cirugía de recién nacido para que no quede ciego

Ciudad de México.—El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez ayudará a pagar operación de bebé prematuro. ‘Canelo’ volvió a brindar su apoyo a una noble causa. El tapatío se ofreció a pagar la operación para que bebé prematuro no quede ciego.

En redes sociales, una pareja solicitó el apoyo de los usuarios para solventar los gastos de una cirugía para su bebé, quien nació prematuro. “¿Cómo tenemos que hacer para ayudar? Solo manden un número por favor”, apuntó Canelo en su cuenta de Twitter.

Los padres explicaron que el pequeño necesita una retinopatía (procedimiento que se realiza para evitar el desprendimiento de retina, causal de ceguera), y aunque la operación no supondría un costo, sí se necesitan cubrir gastos del hospital y diversos insumos.

La asociación llamada ‘Por ti y Contigo’ envió los datos para hacer llegar la ayuda, pero Canelo explicó que prefería hablar directamente con los padres del menor, asegurando que no es partidario de realizar depósitos a cualquier cuenta.

“Necesito un número de teléfono de los papás para preguntarles cuánto es lo que necesitan, no por nada, pero no me gusta depositar en cuantas, uno nunca sabe. ¡Muchas gracias!”.