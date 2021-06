Canelo Promotions y Matchroom confirman combates en México

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, Fernando Barbosa y Gerardo Saldívar fueron recibidos por el Gobernador de Aguascalientes, C.P. Martín Orozco Sandoval, acompañado por el titular del deporte del estado, Manuel Aceves Rubio.

La reunión en el Palacio de Gobierno. Ambos equipos se mostraron muy contentos de poder comentar con las autoridades del estado sobre los grandes planes que se tienen para el boxeo en Aguascalientes en la antesala del encuentro amistoso boxístico México vs. Cuba.

Este viernes en el Palenque de la Feria de Aguascalientes. La selección de boxeo de Cuba, que competirá en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, se presentará contra peleadores profesionales mexicanos de amplia trayectoria. Algunos de esos pugilistas del más alto nivel internacional. La selección cubana encabezada por su capitán tetracampeón mundial y oro olímpico Julio César La Cruz, lleva varios días preparándose en Aguascalientes en condiciones de altura.

Sin lugar a dudas, la pelea más esperada será entre el campeón mundial Andy Cruz y Miguel “Títere” Vázquez, un experimentado excampeón de gran técnica.

En otros interesantes duelos Cuba vs. México, el titular mundial Yosbany Veitía enfrentará a Enmanuel “Veneno” Rodríguez, Roniel Iglesias se enfrentará a José Miguel Borrego. Además, serán rivales Lázaro Álvarez y Mario Díaz, La Cruz vs. Franky Rivas y Dainier Peró vs. Edgar Ramírez.

Además, el mediano Yoenlis Hernández enfrentará al venezolano Alfonso Flores y Arlen López peleará contra el estadounidenses Oscar Riojas.

