Carlos Salcido: “Neza es una gran plaza para el futbol”

Ciudad de México.- La periodista Inés Sainz aceptó que no fue fácil trabajar al lado de José Ramón Fernández, quien actualmente trabaja para la cadena ESPN.

Saiz indicó que fueron varios los momentos difíciles por los que atravesó con “Joserra” pero recordó uno en particular.

Inés señaló que en una ocasión llegó a la oficina del entonces director de Azteca Deportes con un demo de una entrevista que le hizo a Luis Figo.

Te puede interesar: Inés Sainz tuvo problemas en el Superbowl…Otra vez

Además, le presentó un proyecto con posible patrocinadores para ponerlo en marcha.

“Tiene una reacción muy contraria a lo que yo esperaba, él se enoja, agarra los contratos, los avienta en la mesa y me dice que no le voy a venir a enseñar cómo se hace la televisión”.

“Dijo que no tenía yo la autorización para estar haciendo por mi cuenta todas estas cosas y que eso no iba a salir nunca al aire y que me fuera”, recordó.

En entrevista con Javier Alarcón, Inés Sainz señaló que gracias a que su esposo, Héctor Pérez Rojano, le recomendó hablar con el dueño de Azteca fue que se solucionó el problema.

Sainz pidió una cita con Ricardo Salinas Pliego, a quien le explicó el proyecto y fue el que le dio luz verde al mismo.

“Cuando lo ve Ricardo me dice ‘¿cómo se llama tu programa?’, le respondí ‘DXtips'”, recordó la comunicadora.

“Entonces habla por teléfono y dice: ‘a partir de este domingo, a las 11:30 de la mañana, sale el programa ‘DXtips’ con Inés Sainz y José Ramón Fernández no lo puede tocar’”, agregó.

Fue a partir de entonces que la carrera de Inés Sainz creció hasta convertirse en una de las periodistas más conocidas de México.

Síguenos en redes sociales

Te dejamos la entrevista completa. Empieza a hablar del incidente a partir del minuto 17.