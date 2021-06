Carlos Tévez queda fuera del Boca Juniors

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Carlos Tévez dio a conocer su salida del Boca Juniors de Argentina, equipo con el que ganó los títulos de Liga, Copa, Copa Libertadores y un evento continental.

“Pensé que nunca iba a llegar este momento, pero acá estoy. Se me hace muy difícil hablar pero estoy para decir que no voy a seguir en el club”, dijo Tévez.

“No es una despedida, es un hasta pronto. Siempre voy a estar para el hincha. Ya no como jugador, sino como el Carlitos de la gente”.

“Estoy lleno, estoy pleno con esta decisión porque no tengo más nada para dar. Como jugador lo di todo, por eso estoy feliz”, dijo Tevez en conferencia de prensa.

"Nacimos de Boca":

Por la frase de Carlos Tevez en su despedida del club pic.twitter.com/5RcflHFp6k — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 4, 2021

Tevez agradeció todo el apoyo recibido en su estancia en la institución, y no quiso revelar cuál será su futuro.

“Quiero agradecer a la dirigencia, al cuerpo técnico, a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el club, muchas gracias”.

“Mucha gente me pedía que me quede hasta diciembre, que aguante hasta que la gente vuelva a la cancha, que eso iba a ser lo que me iba a llenar. Pero era muy difícil para mí”, añadió.

“Pueblo Xeneize, no tengo más palabras para agradecer tanto cariño. Lo que si sé es que mi sangre no es roja, mi sangre siempre va a ser azul y amarilla. Hasta pronto”, sentenció.

