Carlos Vela presenta el nuevo jersey de LAFC

Ciudad de México.— Concacaf y FIFA han confirmado el calendario para los partidos del Octagonal de la Clasificatoria a la Copa Mundial, que se llevarán a cabo durante la fecha del mes de Marzo.

La Ronda Final de la Clasificatoria ha incluido a ocho equipos nacionales enfrentándose en partidos de ida y vuelta. El Octagonal comenzó en septiembre de 2021 y concluirá después de la Fecha FIFA de marzo de 2022.

Jueves, 24 de marzo de 2022

Jamaica vs El Salvador – National Stadium, Kingston, Jamaica

Panamá vs Honduras – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

México vs Estados Unidos – Estadio Azteca, Ciudad de México, (20:00)

Costa Rica vs Canadá – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Penúltima jornada de partidos del Octagonal Domingo, 27 de marzo de 2022

Canadá vs Jamaica – BMO Field, Toronto, ON, Canadá

El Salvador vs Costa Rica – Estadio Cuscatlán, San Salvador, El Salvador

Estados Unidos vs Panamá – Exploria Stadium, Orlando, FL, USA

Honduras vs México – Estadio Olímpico, San Pedro Sula, Honduras (17:00)

Miércoles, 30 de marzo de 2022

México vs El Salvador – Estadio Azteca, Ciudad de México, (19:00)

Costa Rica vs Estados Unidos – Estadio Nacional, San José, Costa Rica

Panamá vs Canadá – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, Panamá

Jamaica vs Honduras – National Stadium, Kingston, Jamaica.

Al final de la Clasificatoria, los tres primeros equipos de los partidos del Octagonal garantizarán su participación en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El cuarto lugar avanzará a un repechaje intercontinental donde se enfrentará al ganador de la Clasificatoria de la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC).

Los emparejamientos del repechaje son los siguientes: AFC vs Conmebol y Concacaf vs OFC.

