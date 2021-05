Celebran Chivas su 115 aniversario con billete de lotería

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El “martes de café” del WBC fue motivo de celebración, el nuevo campeón mundial supergallo WBC, Brandon Figueroa, recibió su cinturón de campeón después de derrotar al invicto Luis Nery.

Para el nuevo monarca, la noche de ese sábado 15 de mayo se cristalizó el sueño por el que se inició en el mundo del boxeo. Conquistar el cinturón más prestigioso: el verde y oro.

Mi familia y yo hemos sacrificado muchas cosas, pero hoy puedo decir que todo eso ha valido la pena, vengo de una familia humilde, de padres que trabajaron duro para sacarnos adelante y eso me hace valorar aun más todo lo que tengo.

No tengo palabras con las que pueda expresar cómo me siento en este momento, estoy muy feliz y lleno de ilusión, y esto solo puedo corresponderlo siendo un digno representante del WBC y de México, pues me considero un hijo de la tierra azteca”, señalo Brandon Figueroa.