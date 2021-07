Charlyn Corral es nueva jugadora de Tuzos Femenil

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La LIGA MX presentó el calendario del Torneo Apertura 2021. El cual se disputará a partir del 22 de julio, finalizando su Fase Regular el 7 de noviembre.



El formato de competencia se mantiene de la Temporada anterior, es decir, se contará con la Fase de Reclasificación que se jugará entre los clasificados 5 y 12, mientras los mejores cuatro ubicados en la Tabla General avanzarán directo a Cuartos de Final.

El partido inaugural del Apertura 2021 tendrá lugar a las 21:00 horas del 22 de julio cuando el Querétaro reciba en el estadio Corregidora a las Águilas del América.



El Campeón, Cruz Azul, hará su presentación en el estadio Azteca ante Mazatlán FC el lunes 26 de julio a las 20 horas.



Esta la primera jornada:

LIGA MX, Apertura 2021, Jornada 1 Querétaro vs América Julio 22, 21:00 hrs. Estadio La Corregidora Necaxa vs Santos Julio 23, 19:00 hrs. Estadio Victoria FC Juárez vs Toluca Julio 23, 21:00 hrs. Estadio O. Benito Juárez Pachuca vs León Julio 24, 16:00 hrs. Estadio Hidalgo Chivas vs A. de San Luis Julio 24, 21:00 hrs. Estadio Akron Pumas vs Atlas Julio 25, 12:00 hrs. Estadio O. Universitario Rayados vs Puebla Julio 25, 19:00 hrs. Estadio BBVA Club Tijuana vs Tigres Julio 25, 21:00 hrs. Estadio Caliente Cruz Azul vs Mazatlán Julio 26, 20:00 hrs. Estadio Azteca







Los Clásicos del Apertura 2021 se jugarán de la siguiente manera:

Los Clásicos J9: Rayados vs Tigres Septiembre 19, 19:00 hrs. Estadio BBVA J10: América vs Guadalajara Septiembre 25, 21:00 hrs. Estadio Azteca J12: Guadalajara vs Atlas Octubre 2, 19:00 hrs. Estadio Akron J12: América vs Pumas Octubre 2, 21:00 hrs. Estadio Azteca J16: Cruz Azul vs América Octubre 31, 17:00 hrs. Estadio Azteca

Debido a las Fechas FIFA de los meses de septiembre, octubre y noviembre se tendrán tres jornadas dobles:

Jornada 5: 17 y 18 de agosto

Fecha 11: 28 y 29 de septiembre

Jornada 14: 19 y 20 de octubre

La Fase Final del Apertura 2021 iniciará con la ronda de Reclasificación entre el 20 y 21 de noviembre.



Los Cuartos de Final se jugarán entre el 24 y 28 de noviembre, las Semifinales entre el 1 y 5 de diciembre, en tanto que la Gran Final se disputaría los días 9 y 12 de diciembre, siempre y cuando uno de los Finalistas no sea el representante de la zona de CONCACAF en el Mundial de Clubes de la FIFA.



De ser así los partidos definitivos por el título se realizarán el 23 y 26 de diciembre.

De momento cinco son los partidos reprogramados del Apertura 2021. Uno de la Jornada 5 entre Pachuca y Atlético de San Luis; así como tres de la fecha 11: Club Universidad vs Santos, Rayados vs Toluca y Cruz Azul vs León y el FC Juárez vs Atlético de San Luis de la Jornada 14.

Foto cortesía Liga MX

