“Chicharito” acepta que no es fácil que le digan que sus hijos no son de él

Ciudad de México.- El futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández aceptó que no “es fácil” cuando la gente dice que sus hijos no son de él.

En sus redes sociales, “Chicharito” lamentó que muchas personas lo ataquen sin que haya argumentos de por medio.

Recordó que dichos juicios no solo son por lo que hace en la cancha, en muchas ocasiones se meten con su familia.

“No es fácil estar escuchando todo el día cosillas, no es fácil estar escuchando que el ‘Chichatronco’, que el Chicha esto, que el Chicha lo otro, que hasta si mis hijos no son míos, que soy mal padre… No es fácil, pero aquí estamos al pie del cañón”, dijo.

“Chicharito” Hernández tiene dos hijos pequeños de la relación con Sarah Kohan, con quien está separado.

Los problemas entre la pareja se ventilaron después de que Kohan aseguró que “Chicharito” no cumplía con sus obligaciones.

“No era el mejor compañero que necesitaba ser, no era el mejor padre que quería ser. No era un gran amigo. No era el gran ser humano que quería ser”, dijo Kohan.

Por lo pronto, “Chicharito” se prepara para iniciar una temporada más con el Galaxy de Los Ángeles de la MLS.

Lee: ¡Qué llevados!… La FA Cup se burla de “Chicharito”