Chivas confirma a Fernando Hierro como Director Deportivo

Ciudad de México.— A falta de un partido para que culmine la Fase Regular del Apertura 2022 en la LIGA Expansión MX, se definieron las llaves de la Reclasificación a la Fase Final del torneo, mismos encuentros que se llevarán a cabo a partir de este miércoles y hasta el viernes.

Los enfrentamientos se dieron, gracias a las posiciones de cada club en la tabla general:

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE

Venados vs Tepatitlán FC

19:00



JUEVES 20 DE OCTUBRE

Mineros vs Tapatío

19:00



VIERNES 21 DE OCTUBRE

Atlético Morelia vs Alebrijes

19:00



Dorados vs Alacranes de Durango

21:15 (Horario del Centro)







Cabe destacar, que los primeros cuatro ubicados en la clasificación general esperarán rival de los ganadores de la Reclasificación. Los cuatro equipos que aguardarán son:



-Celaya

-Atlante

-Leones Negros

-Cimarrones





