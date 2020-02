Chivas – Cruz Azul destaca en la sexta jornada de la Liga MX

Ciudad de México, — Antes del inicio de la fecha seis del fútbol mexicano, presentamos el previo de la jornada futbolera.

Atlético San Luis vs. León

León se quedó con el único antecedente en Primera División: 3-2 en la Jornada 15 del Apertura 2019 (Mario e/c, Ángel Mena y Jean Meneses; Nicolás Ibáñez x2). La Fiera es el único líder del Clausura 2020 (12 Pts.) y el club con más anotaciones (13). Por su parte, Atlético San Luis es uno de los equipos con más disparos por jornada (14.6).

Monarcas vs. Tijuana

Cumplirán 20 partidos en el historial de Liga MX. Llegan iguales, con 7 victorias por lado y 5 empates. Tijuana se quedó con los últimos 2 enfrentamientos (1-4 y 3-2) y Miler Bolaños participó del gol en ambos PJ (tanto y asistencia). El equipo de Pablo Guede no cosechó unidades jugando en su estadio. Mientras el cuadro de Gustavo Quinteros aún no tiene puntos afuera.

Pachuca vs. Puebla

Pachuca cuenta con un invicto de 8 partidos frente a Puebla (5PG-3PE). Durante esta racha, el equipo de Hidalgo anotó 20 tantos y tan sólo recibió 6. El último triunfo Franjeado fue 3-2 en agosto 2015. En el torneo, Tuzos celebró el 100% de sus goles en el segundo tiempo (4). Por su parte, Los Camoteros no pudieron marcar durante la primera media hora de juego.

Los Pumas son el único equipo invicto

Toluca vs. Pumas UNAM

Toluca no ganó en los últimos 3 juegos ante Pumas (1PE-2PP). Sin embargo, se quedó con 4 de los últimos 5 cruces en La Bombonera. Carlos González anotó en las últimas 2 victorias de los Universitarios y nunca perdió enfrentando a los Escarlatas (3PG-3PE). Toluca y Pumas son de los elencos con mayor efectividad de gol en el torneo (16.4 y 22.6% de éxito respectivamente).

América vs. Atlas

América ganó 4 de los últimos 5 enfrentamientos ante Atlas. La Furia perdió y no convirtió goles en sus últimas 2 visitas al Estadio Azteca (1-0 y 3-0). Jugando en este escenario, el equipo de Miguel Herrera acumula 14 partidos con gol (8PG-3PE-3PP).

Monterrey vs. FC Juárez

Juárez superó 1-0 a Monterrey, con gol de Darío Lezcano, en el único enfrentamiento en la máxima categoría. Además, se vieron las caras en Copa MX 2016-17, victorias de Rayados (0-1 y 2-1). El último Campeón lleva 6 juegos sin ganar y no encadena 7 o más partidos sin triunfos desde el 2013 (bajo la dirección técnica de Víctor Vucetich).

El Rebaño lleva cuatro jornadas sin ganar

Guadalajara vs. Cruz Azul

Chivas lleva 2 juegos sin conocer la derrota frente a Cruz Azul (0-1 y 1-1). No obstante, perdió los últimos 2 compromisos en casa ante La Máquina Celeste (1-3 y 0-1). El Rebaño Sagrado, que lleva 4 jornadas sin ganar, anotó el 83% de sus goles y mantuvo la valla invicta durante los primeros tiempos de juego. Los Cementeros son uno de los equipos con más remates del torneo (74).

Necaxa vs. Querétaro

Necaxa se quedó con los últimos 4 duelos ante Querétaro (1-0, 1-2, 3-0 y 2-3). Cristian Calderón y Luis Gallegos anotaron en los últimos 2 triunfos, sin embargo, ya no forman parte de la institución. Tanto Los Eléctricos como los Gallos Blancos son los clubes que más infracciones cometen por juego en el torneo (17 y 16 faltas respectivamente).

Santos Laguna vs. Tigres UANL

Tigres ganó los últimos 2 duelos ante Santos Laguna (2-1 y 4-0). André Gignac marcó 3 goles en ambas victorias (100% a través de jugadas a balón parado). A pesar de esta racha, no consigue ganar en Torreón desde el 1-0 en la Final del Apertura 2011 (5PE-6PP). En el Clausura, el once de Ricardo Ferretti no sumó puntos jugando fuera del Volcán.

