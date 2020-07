Chivas es finalista de la Copa por México

📺 #DirectoGolCampeon



😡 Messi no se muerde la lengua:



➡️ "Somos un equipo muy regular y débil, que nos ganan por intensidad y por ganas"



➡️ “Dije que no nos daba para la Champions pero es que tampoco nos ha dado para la Liga. Así no ganaremos ni al Nápoles” pic.twitter.com/KBeJGeBbcH