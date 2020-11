Chivas quiere de regreso a “Chicharito” y Pulido

Ciudad de México.- El dueño de Chivas, Amaury Vergara, comentó que tanto Javier Hernández como Alan Pulido tienen las puertas abiertas para regresar al Rebaño.

En las últimas semanas, se ha mencionado la posibilidad de que “Chicharito” regrese al Rebaño, ya que no ha cumplido con las expectativas en el Galaxy de la MLS.

“Él está invitado desde siempre, él nos expresó que no tenía el interés de venir y creo que se está siendo duro con él”, dijo sobre el caso de ‘Chicharito’.

“Es normal lo que vive como jugador y cuando él pueda estar disponible creemos que Chivas es el único lugar que debe estar en México”, agregó en entrevista con ESPN.

Sobre Alan Pulido, Vergara se mostró satisfecho del rendimiento mostrado por el jugador en la Liga Mayor de los Estados Unidos.

“Me da gusto que un jugador que estuvo en Chivas le esté yendo bien, pero fue él quien pidió salir del club”.

“Por más que un jugador me guste si el jugador no quiere estar lo vamos a ayudar de salir y de no haberse querido ir”, sentenció.

Por lo pronto, Chivas ya amarró su boleto al repechaje del Guard1anes 2020 pero está a la espera de saber la posición en la que concluirá la temporada regular.

