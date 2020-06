Chivas ¿se desmantela?; Ricardo Peláez aclara el panorama

Ciudad del Vaticano,— Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, Su Santidad El Papa Francisco dirigió un mensaje a miles de jóvenes conectados a través de la plataforma #ScholasVirtual en 170 ciudades del mundo.





El Papa a Scholas: La educación es escuchar, crear cultura, celebrar la vida – Vatican News https://t.co/txI0z81yOi — Scholas Occurrentes (@InfoScholas) June 5, 2020



El Papa Francisco se dirigió a la comunidad de Scholas: “La educación crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Cualquiera me puede decir: “¿cómo?, ¿educar no es saber cosas?”… Eso es saber, pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar. Y de ese modo fue creciendo Scholas. Ni siquiera estos dos locos, los “padres fundadores” (José María del Corral y Enrique) les podemos decir, imaginaban que aquella experiencia educativa en la Diócesis de Buenos Aires, luego de 20 años, crecería como una nueva cultura “, acotó su Santidad.



En este recorrido se pudo recordar el encuentro de jóvenes israelíes y palestinos, el de estadounidenses con sus homólogos cubanos; así como el mágico encuentro de San Antonio de los Cobres, en Argentina.







Así mismo el líder de la iglesia católica remarcó su mensaje de los tres lenguajes: “Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente. Yo vi en Scholas profesores y alumnos japoneses bailando con colombianos; ¿es imposible? ¡Yo lo vi! Vi a jóvenes de Israel jugando con los de Palestina. ¡Los vi! A Los estudiantes de Haití pensando con los de Dubái. A Los niños de Mozambique pintando con los de Portugal. Vi entre Oriente y Occidente un olivo creando cultura del encuentro”, acotó el Sumo Pontífice.





Finalmente su santidad habló on respecto a la actual crisis sanitaria originada por el COVID 19,”Crisis significa originalmente ruptura, atajo, apertura, peligro, pero también oportunidad […] El Consejo de los sabios: Nunca te adentres solo en la crisis, andá acompañado”, sentenció el Papa Francisco.

Comparto con la familia del boxeo este link especial: el mundo, sus jóvenes, su Santidad el Papa Francisco se unen para dar un mensaje de esperanza.https://t.co/Hh6DMjG5aW — Mauricio Sulaiman (@wbcmoro) June 5, 2020

México y el boxeo fueron parte de este recorrido histórico con la participación en este encuentro virtual de Héctor Sulaimán, Presidente del Consejo Asesor de Scholas México y Mauricio Sulaimán, Presidente del Consejo Mundial de Boxeo y quien dirige a nivel internacional el programa BoxVal Boxeo con Valores.

Foto cortesía Scholas

HLG

