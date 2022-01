Con el San Luis vs. Pachuca, arranca la jornada 1 de la Liga MX

Ciudad de México.— A las 21 horas de este jueves arranca la jornada 1 del Torneo #GritaMéxicoC22 de la LIGA MX con el partido entre los Clubes Atlético de San Luis y Pachuca en el Estadio Alfonso Lastras.

La primera jornada estará integrada por nueve partidos: FC Juárez vs. Necaxa, Puebla vs. América, Monterrey vs. Querétaro, Cruz Azul vs. Tijuana, Pumas vs. Toluca, Chivas vs. Mazatlán y León vs. Atlas, Santos vs. Tigres, además del ya mencionado duelo inaugural.

¡Se acerca la #Jornada1 del #GritaMéxicoC22!



Ve preparando tu #AgendaFutbolística para que no te pierdas nada de un nuevo Torneo de la #LigaBBVAMX



En el caso específico del Club Tigres, de acuerdo a lo que establece el Protocolo Sanitario de la LIGA MX, entre el 31 de diciembre y el miércoles 5 de enero se han realizado 80 pruebas de Covid-19 a los jugadores registrados en el primer equipo, detectándose 12 casos positivos activos.

Por lo tanto, con base en lo que indican los acuerdos en cuanto a la reprogramación de partidos y los tiempos de recuperación de los jugadores. La LIGA MX, en conjunto con los Clubes Santos y Tigres, determinó reagendar el partido dentro de la misma Jornada 1 para el próximo miércoles 12 de enero en el Estadio TSM Corona con horario por definir.

✅ ¡El equipo se encuentra listo para el debut en casa! #ADSLPAC pic.twitter.com/76sieRRzwa — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) January 6, 2022

En cuanto a la situación del partido Pumas vs. Toluca. hoy jueves 6 de enero, a 72 horas del juego, se concluirá la ronda de pruebas a los dos equipos y se determine e informe lo conducente.

