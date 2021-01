Con gol del “Chucky”, Napoli a semifinales de la Coppa Italia

Ciudad de México,— Palmeiras y Santos definirán al ganador de la CONMEBOL Libertadores 2020 en el estadio Maracaná (Río de Janeiro) en una final brasileña.



Será la cuarta final entre clubes de un mismo país en la historia de la competencia: Sao Paulo-Athletico Paranaense (2005), Inter-Sao Paulo (2006) y River-Boca (2018).

Protagonizarán la edición 331 del denominado “Clássico da Saudade”. Jugaron 330 partidos, con 138 triunfos de Palmeiras, 105 de Santos y 87 empates.



Considerando solo finales directas en campeonatos oficiales: Palmeiras ganó 2 títulos frente al Peixe, y Santos ganó 1 título contra el Verdao. Disputarán el primer “Clásico de la Nostalgia” en un certamen internacional.

Será el 20° título en favor de un club de Brasil en la Copa Libertadores. Anteriormente, se alzaron con el trofeo Sao Paulo (3), Gremio (3), Santos (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Flamengo (2), Palmeiras (1), Vasco da Gama (1), Corinthians (1) y Atlético Mineiro (1).



A su vez, tendrá lugar el 16° subtítulo de un equipo brasileño. Fueron subcampeones Sao Paulo (3), Palmeiras (3), Gremio (2), Cruzeiro (2), Santos (1), Inter (1), Sao Caetano (1), Athletico Paranaense (1) y Fluminense (1).

El “Puerco” cumplirá 197 partidos en la historia de la copa. Récord: 196 partidos jugados con 107 victorias, 36 empates y 53 derrotas. El Verdao conquistó el trofeo en la edición de 1999 en la final contra Deportivo Cali. También, fue finalista en 1961 (vs. Peñarol), 1968 (vs. Estudiantes) y 2000 (vs. Boca).

El club de Vila Belmiro llegará a 143 encuentros en el certamen continental. Récord: 142 partidos jugados con 79 victorias, 30 empates y 33 derrotas.



Por el boleto al Mundial de Clubes



El Peixe fue campeón en las ediciones de 1962 (Peñarol), 1963 (Boca) y 2011 (Peñarol). Además, cuenta con el subtítulo de 2003 cuando cayó en la final ante el equipo Xeneize.

Palmeiras disputó 45 duelos de Libertadores ante rivales de Brasil (15PG-10PE-20PP). Enfrentó a Nautico, Fluminense, Botafogo, Sao Paulo, Guarani de Campinas, Cruzeiro, Gremio, Corinthians, Vasco da Gama, Juventude, Sao Caetano, Santo André y Sport Recife.

Santos jugó 16 encuentros ante clubes de Brasil en la historia de la Copa Libertadores (6PG-4PE-6PP). Se midió ante Botafogo, Flamengo, Athletico Paranaense, Gremio, Inter y Corinthians.

Palmeiras lidera la tabla de puntos (29 pts.) en la presente edición. Los dirigidos por el portugués Abel Ferreira integran el podio de goles, asistencias, disparos y despejes. Luiz Adriano y Rony son los goleadores (5) y figuras de Palmeiras en la actual competencia.

Kaio Jorge es el máximo anotador (5) de Santos en la CONMEBOL Libertadores 2020. Por su parte, Marinho encabeza el ranking de asistencias de su equipo: brindó 2 pases de gol en 860 minutos jugados.

Gustavo Gómez y Gabriel Menino son los jugadores con más pases en Palmeiras: 513 y 451 respectivamente. Jobson y Diego Pituca son los futbolistas con más quites en Santos con 20.

Weverton (Palmeiras) registra asistencia perfecta en la Copa Libertadores 2020 (12 PJ: 40 atajadas, 6 goles recibidos y 7 vallas invictas). El arco de Santos estuvo custodiado por 3 futbolistas durante el certamen (9 goles recibidos y 4 vallas invictas): Joao Paulo (5 PJ: 20 atajadas), John (5 PJ: 14 atajadas) y Everson (2 PJ y 7 atajadas).



