Con lágrimas en el rostro, así vivió Ángel García Toraño su último día en ESPN

Ciudad de México.- El excomentarista de ESPN, Ángel García Toraño, aceptó que le pidió a los directivos de ESPN que le permitieron continuar en la televisora pero nunca le hicieron caso.

Su último programa fue Futbol Picante y, después de debatir en la mesa, dejó las instalaciones con lágrimas en el rostro.

“Se me juntó todo… tuve dificultades, una separación complicada y ese fue el primer golpe. Gracias a Dios estaba en ESPN en ese momento, yo amo a esta empresa, se los dije, y que era capaz de reducir el sueldo y no aceptar ningún aumento”.

“Mi último día en ESPN me programaron Futbol Picante en el estudio, ya muchos sabía, y con las lágrimas de saber que era mi último comentario en ese escritorio; con la fe de que recapacitaran porque les pregunté que si había alguna falla. Estaba muy lastimado”.

“Me envían un documento que no hay marcha atrás, salgo a las 12 de la noche y no le dije a mis hijas, a mi pareja, a mi mamá, los que tenían la solución no quisieron ejecutarla, me parece una injusticia, no fallé en nada”.

Por ello, decidió entablar una demanda “estamos en un juicio, demandé a ESPN porque no recibí ni una gorra de liquidación por casi 15 años de trabajo”.

“Aclaro que no guardo rencor a nadie, pero no me pienso dejar, entregué mi vida, sacrificas muchas cosas en esta carrera, quise descansar sábados y domingos alguna vez y nunca me dejaron”, señaló el comentarista en entrevista con Apuntes de Rabona.

No reconocen su trabajo

García Toraño reveló que ESPN solo le reconoce un año de trabajo y no los quince que estuvo en la televisora.

“Mi salida no fue como creo que la merecía, demandé una liquidación que por ley se debe dar, ya si la empresa es estadounidense y no respeta las leyes mexicanas donde está establecida, a mí no me importa”.

“Nunca me reconocieron mi trabajo, ni siquiera pido que me recontraten. En las audiencias, la empresa me reconoce solamente un año de trabajo de los casi 15 que di, solamente pido lo que la ley me ampara”, agregó García Toraño.

Agregó que su salida de ESPN fue injusta “al día de hoy sigo sin saber por qué me sacaron, me parece que sufrí una gran injusticia porque en 15 años di todo, no fallé en nada y si así fue me gustaría que me lo dijeran”, sentenció.