Concacaf anuncia calendario para el Campeonato Concacaf W

Ciudad de México.— Concacaf ha anunciado el calendario de partidos para el Campeonato Concacaf W. La competencia de verano, que servirá como la ronda final de la clasificatoria de la región para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia y Nueva Zelanda 2023 y como la clasificatoria para los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Campeonato Concacaf W comenzará con la fase de grupos en los Estadios de Monterrey. Después de la fase de grupos, los dos mejores equipos de cada grupo pasarán a las semifinales y, al hacerlo, se clasificarán directamente al Campeonato Mundial 2023 (cuatro equipos). Mientras tanto, los terceros lugares de cada grupo se clasificarán para un Repechaje Intercontinental 2023 (dos equipos).

Las semifinales el 14 de julio en el Estadio Universitario, y la final y el partido por el tercer lugar del 18 de julio en el Estadio del Monterrey. Se jugarán en un formato de eliminación directa, con las campeonas clasificándose tanto para los Juegos Olímpicos de París 2024 como para la Copa Oro Concacaf W .

El segundo y tercer lugar del Campeonato Concacaf W se enfrentarán en un repechaje olímpico de Concacaf, programado para septiembre de 2023. El ganador del repechaje también se clasificará para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la Copa Oro Concacaf W 2024.

El actual campeón del Campeonato Concacaf W es Estados Unidos luego de derrotar 2-0 a Canadá en la Final de 2018, en Frisco, Texas.

Calendario del Campeonato Concacaf W 2022



Lunes 4 de julio de 2022 – Estadio Universitario

Estados Unidos vs Haití

México vs Jamaica

Martes, 5 de julio de 2022 – Estadio de Monterrey

Costa Rica vs Panamá

Canadá vs Trinidad y Tobago

Jueves, 7 de julio de 2022 – Estadio de Monterrey

Jamaica vs Estados Unidos

Haití vs México

Viernes 8 de julio de 2022 – Estadio Universitario

Trinidad y Tobago vs Costa Rica

Panamá vs Canadá

Lunes, 11 de julio de 2022 – Cuartos de Final Campeonato Concacaf W

Canadá vs Costa Rica – Estadio de Monterrey

Panamá vs Trinidad y Tobago – Estadio de Monterrey

Jamaica vs Haití – Estadio Universitario

Estados Unidos vs México – Estadio Universitario

Jueves 14 de julio de 2022 – Estadio Universitario

SF1: 1A vs 2B

SF2: 1B vs 2A

Lunes, 18 de julio de 2022 – Estadio de Monterrey

3ro: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

F: Ganador SF1 vs Ganador SF2

