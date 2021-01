Concacaf confirma a Guadalajara como sede del preolímpico

Ciudad de México,— El Consejo Mundial de Boxeo creó con éxito una extensión del “Fondo de boxeadores José Sulaimán” con la finalidad de dar apoyo durante la pandemia de Covid-19 a boxeadores, activos y retirados, y a sus respectivas familias.

Gracias al esfuerzo y trabajo en conjunto de la Nevada Community Foundation y el WBC, se lograron obtener otros $50,000 dólares del Fondo de Apoyo José Sulaimán, para continuar apoyando a la familia del boxeo.

El “Fondo de Ayuda Covid-19” ha brindado su apoyo a más de 150 familias en Nicaragua, Argentina, Tailandia, China, Colombia, España, Estados Unidos, Filipinas, Panamá y México.



Grandes planes para Canelo en 2021

El entrenador y mánager Eddy Reynoso, adelanto los planes que tiene junto con Saúl “Canelo” Álvarez para un 2021 muy activo.



“Primero tenemos que cumplir con el compromiso que adquirimos cuando le ganamos a Callum Smith. El ganador de esa pelea tenía que defender ante el retador obligatorio Avni Yildirim, en no más de 90 días. Después para mayo, si salimos bien en ese combate, están Billy Joe Saunders, Gennadiy Golovkin y Caleb Plant, son los tres que podemos enfrentar. Por ahora estamos platicando con Eddie Hearn para poder pelear el 27”, comentó Reynoso.



“Queremos hacer la pelea en México, pero es difícil por la situación actual de la pandemia del covid-19. Si no puede entrar gente a los estadios, que es lo que queremos, lo veo complicado, pero es nuestra idea ir a nuestra tierra, a Guadalajara. De no ser así podríamos regresar a Texas que hubo gran respuesta,” sentenció el manager.

Foto cortesía WBC

