Concacaf: La suerte está echada para los mexicanos en la Concachampions

Ciudad de México.- Quedaron definidos los rivales de los cuatro equipos mexicanos que participación en la Concacaf Liga de Campeones.

En apariencia, Cruz Azul tendrá al rival más débil ya que, en los octavos de final, se medirá al Forge FC Hamilton, equipo que juega en la Liga Premier de Canadá.

Los otros tres equipos mexicanos no la tendrán sencilla; en el caso de los Pumas chocará con el Saprissa de Costa Rica, rival que lo eliminó en este mismo torneo de Concacaf pero en el 2005.

Mientra que Santos, quien el torneo de Guard1anes 2021 fue subcampeón de la Liga MX, buscará el pase a la siguiente ronta ante el Montreal de la MLS.

En el caso de los Esmeraldas de León, monarca del Guard1anes 2020 y subcampeón del Apertura 2021, se enfrentará al Guastatoya de Guatemala, equipo que comanda el técnico mexicano Daniel Guzmán.

Sorteo confirma enfrentamientos para los octavos de final de la Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2022.https://t.co/BjTwUUSwDD#SCCL22 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 16, 2021

Así quedó el calendario completo de la Concacaf Liga de Campeones

Club Leon (MEX) vs CD Guastatoya (GUA)

Seattle Sounders FC (USA) vs FC Motagua (HON)

Colorado Rapids (USA) vs Comunicaciones FC (GUA)

New York City FC (USA) vs Santos de Guapiles (CRC)

Pumas UNAM (MEX) vs Deportivo Saprissa (CRC)

New England Revolution (USA) vs Cavaly AS (HAI)

CF Montreal (CAN) vs Club Santos Laguna (MEX)

Cruz Azul (MEX) vs Hamilton Forge FC (CAN)

¿Quién levantará el trofeo en #SCCL22? 🏆 pic.twitter.com/8GcSeKYBm9 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 16, 2021

