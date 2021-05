Cristiano Ronaldo con la opción de regresar a Portugal

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Cristiano Ronaldo no renovaría contrato con la Juventus de Italia y podría regresar al balompié de su país.

De acuerdo con el periodista italiano Claudio Raimondi, del canal Sport MediaSet, Ronaldo finalizaría su relación con La Juve al finalizar la próxima campaña.

“Cristiano Ronaldo quiere acabar su ciclo con la Juventus y después, jugar dos años con el Sporting Lisboa”, señaló Raimondi en declaraciones al canal mencionado.

Raimondi indicó que en algún momento se pensó que podría regresar al Real Madrid, sin embargo, es una posibilidad que prácticamente está descartada.

“Ronaldo no tiene intención de salir de la Juventus, quiere cumplir el contrato que sólo finaliza en 2022. El regreso a España no es una posibilidad real y el United no tiene los recursos económicos para tal operación”.

“No hay condiciones que permitan a Cristiano dejar la Juventus, incluso si están relacionados con sus patrocinadores. Ronaldo tiene una idea de futuro que puedo desvelar aquí de primera mano”, sentenció.

El futbolista estaría de regreso al club que lo formó y del que salió a los 18 años cuando llegó a un acuerdo para jugar con el Manchester United.

