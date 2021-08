Critica el galo Kylian Mbappé a la Ligue 1 de Francia

Ciudad de México.- El excampeón mundial de boxeo, Julio César Chávez, aseguró que Saúl “Canelo” Álvarez es invencible.

Chávez indicó que Caleb Plant no podrá vencer al “Canelo” el próximo 6 de noviembre cuando se vean las caras por la unificación de los cetros supermedianos.

“Es una pelea donde los primeros rounds van a ser difíciles. Creo que Canelo se va a imponer, su boxeo, su fortaleza y va a terminar ganando a Caleb Plant, no sé si por nocaut o por decisión, pero va a ganar”.

“He visto pelear a Caleb Plant y es un buen peleador. No es un peleador que le pueda ganar al Canelo. Canelo está en su mejor momento y no le gana nadie, así que va a retener su título”, dijo Chávez en entrevista con Little Giant Boxing.

Indicó que será clave el apoyo de los aficionados que se den cita a Las Vegas, donde se disputará este combate.

“Se siente una presión porque toda la gente está apoyando a tu rival, cada golpe que te da la gente lo corea, parece que no, pero eso va minando poco a poco al peleador mentalmente”.

Reacción espontánea

Sobre la polémica porque Chávez subió al “Canelo” al ring durante una pelea de exhibición, el excampeón dijo que fue algo “espontáneo”.

“No fue que ya estaba escrito, simplemente el Canelo estaba abajo del ring echándome porras, en ese round me quité la careta porque en eso había quedado”.

“Pero Macho Camacho Jr no quiso quitarse la careta, así que vi al Canelo muy emocionado y le dije que subiera para que estuviera en mi esquina”, recordó.

“Fue algo muy bonito, porque pasarle la estafeta al Canelo, que siempre la ha tenido. Es el mejor peleador mexicano en la actualidad y posiblemente sea el mejor de la historia”, sentenció.