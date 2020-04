Critica Landon Donovan a jugadores mexicanos

Ciudad de México,— El técnico de las Águilas del América, Miguel Herrera, es paciente y espera que cuando las condiciones estén dadas, se regrese a la actividad en el futbol mexicano.

Aclarando que aún no hay un comunicado por parte de la autoridades sanitarias y deportivas, Herrera atendió a los medios de comunicación en una videoconferencia y adelantó que no le suena lógico dar por concluido el torneo, es sólo una versión de la prensa, puntualizó el técnico azulcrema ”A mi no me suena lógico y les voy a decir porque, los patrocinadores fuertes de los equipos son las televisoras y los que pagan fuertes cantidades de dinero, los que se anuncian en la camiseta, ellos pagan por torneos completos y si en este momento les dicen, se acaba el torneo, entonces seguramente solo pagarían por las diez fechas , y eso en nada ayudaría en reactivar la economía de cualquier club”, señaló el “piojo”.

Herrera tiene confianza que se reanude la competencia completando el calendario con su respectiva liguilla, ya que a juicio del técnico mexicano hay tiempo de concluir el torneo durante el verano,” Junio y julio están libres, los compromisos que había, hablando de Juegos Olímpicos, Copa América, Eurocopa, nuestros mismos partidos de selección, se suspendió todo, entonces no va a ver ningún problema en que se juegue en Junio y Julio”, acotó el estratega capitalino, quien considera que se completará el calendario con jornadas dobles de la 11 a la 17, y por supuesto la Liguilla.



Sin importar retornar al Clausura 2020 con tribunas vacías, o con afición en los estadios, el timonel azulcrema prefiere esperar un anuncio por parte de la Liga MX.



Herrera considera injusto no premiar al mejor



Sobre el tema de la desaparición del Ascenso MX, y aunque todavía no hay una postura oficial, Herrera considera injusto que los equipos de la categoría inferior no gocen de un premio deportivo por un torneo relevante, así como el peor de la máxima competencia no tenga su merecido castigo.





Finalmente el “piojo” reconoce que debido a la contingencia sanitaria se avecina una crisis a nivel mundial en cuanto a los costos y salarios en el fútbol.

