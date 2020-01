Cruz Azul ve la luz; se incorporan dos refuerzos

Ciudad de México, — El mediocampista Andrés Iniestra es consciente de que la afición de Pumas de la UNAM está cansada de promesas, por lo que es tarea del equipo jugar bien y conseguir resultados positivos para convencerla y vuelva a creer en el plantel.

Este domingo el Club Universidad tendrá una buena oportunidad para demostrar que le pueden pelear a cualquier rival, ya que recibirá la visita del campeón Monterrey en la cancha del estadio Olímpico Universitario.

“Ese mensaje (de que Pumas puede ser protagonista) nos lo queremos dar a nosotros, ganar este tipo de juegos y convencernos de que podemos pelear con cualquier equipo, porque la afición ya está cansada de que le digamos que haremos un buen torneo”, indicó ante la prensa.

El mediocampista de contención no tiene dudas de que los seguidores auriazules y los medios de comunicación se convencerán que harán un gran torneo con resultados, “si lo enseñamos en la cancha y no sólo prometer que ganaremos a equipos grandes y que les vamos a pelear de tú a tú”.

Recalcó que el plantel universitario tiene en sus manos la posibilidad de persuadir a los aficionados para que sigan demostrando su apoyo al equipo, “con base en resultados; decirles que ganaremos y lucharemos, la afición no va aceptar que vengamos y hablemos”.

“Tenemos poco a poco ganarnos otra vez (a los aficionados), tuvimos un año complicado, pero si poco a poco tenemos buenos resultados y con buen juego dentro de la cancha, ellos confiarán y daremos ese golpe de calidad”, abundó.

Iniestra precisó que Pumas deberá estar concentrado al 100 por ciento y pelear cada balón como si fuera el último para hacerle frente al campeón Rayados en este partido de la tercera jornada del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Los tenemos que enfrentar como eso, sabemos que son los campeones, es una de las mejores plantillas de la Liga y si no estás todo el partido concentrado los 90 minutos, si no peleas cada jugada como si fuera la última, si no ponemos toda la calidad que tengamos no les vamos a poder hacer partido y nos van a venir a ganar”, acotó. (Notimex)

