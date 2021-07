Cruz Azul y León definen el campeón de campeones

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Si tan solo pudiéramos dar F5 o reiniciar, muchas selecciones lo han experimentado, y la gran mayoría con éxito, otras, fracasaron en el intento. Pero entendemos que en alguna ocasiones es necesario reinventarse, sacudirse los malos hábitos y empezar de cero.

Si ya le paso con grandes potencias del futbol a nivel mundial, porque no pensarlo con selecciones de ‘medio pelo’. El equipo mexicano estuvo muy cerca de experimentarlo previo al Mundial de Brasil 2014. Ahora, ni pensarlo, porque un golpe de tal magnitud repercute en el bolsillo de los que se ven beneficiados con los triunfos de nuestro representativo mexicano, y no solo me refiero a los futbolistas, principales protagonistas de este deporte.

Aunque en temas deportivos se ha llegado a analizar, y porque no, vislumbrar en un futuro no tan lejano, en el aspecto comercial, es una opción que no tiene cabida.

Potencias del futbol se han reconstruido a base del fracaso. Basta recordar que la Selección de Francia no califico al mundial de 1994, no obstante este descalabro y que cuatro años después serian anfitriones, la planeación, organización y una buena generación de futbolistas, le permitieron a Francia levantar el título en el campeonato del cual fueron anfitriones en 1998.

Italia se olvido del ‘catenaccio’

Caso similar acaba de sucederle a la Selección de Italia, se reinventaron en cuanto a logros y estilo. El ‘catenaccio’ quedo de lado para los italianos, y de la mano de una propuesta fresca e innovadora, están llegando los resultados.

Italia tuvo una severa sacudida, no califico para el Mundial de Rusia 2018, y tan solo tres años después, ya son los campeones de Europa con un estilo diferente.

Situación similar vive constantemente la Selección de Holanda, una representación que emerge siempre del aprendizaje, aprender lecciones. Una constante de trabajo y superación.

A la Selección de Holanda no le alcanzo para ganar el titulo en el mundial de Sudáfrica 2010, pero esa generación de futbolistas tuvo combustible suficiente para brillar en Alemania 2006 y plasmar su buen futbol hasta Brasil 2014, una constante de un equipo bien trabajado.

El equipo de los tulipanes venia del fracaso en Corea-Japón 2002 donde no alcanzaron boleto mundialista. Situación similar se puede vivir en la actualidad, no calificaron a Rusia 2018, pero se vislumbra un futuro interesante con la actual generación.

También los americanos han sufrido

En el continente americano también es una constante el aprender del fracaso. Uruguay, después de fracasar en su intento por asistir a las justas mundialistas de Francia 1998 y Corea -Japón 2002, el renacer llego para los ‘charrúas’ se dio en el 2006, brillaron hasta ubicarse entre los cuatro primeros del certamen.

Esta generación comandada por Luis Suarez, no ha faltado a ninguna de las ultimas cuatro citas mundialistas. La Selección de Chile, sin los alcances de una potencia, pero si de la mano de una notable generación, también resurgió.

Los chilenos faltaron a las citas de 2002 y 2006, pero el trabajo en los últimos años con la batuta del argentino Marcelo Bielsa los llevo a ganar el bicampeonato de la Copa América en el 2015 y la Bicentenario en el 2016.

Por tal razón los mexicanos nos preguntamos si vale la pena reinventarse, sacudir los malos hábitos y volver a iniciar, la realidad es que a mayoría les suele ir mejor.

