Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos

Ciudad de México.- Para millones de aficionados al futbol que venían resignando el sueño de asistir al Mundial 2026, la FIFA anunció una noticia que renueva la esperanza.
Tras cientos de miles de mensajes de preocupación por los altos costos de los boletos, el máximo organismo creó una nueva categoría de entradas económicas, con un precio aproximado de 60 dólares, alrededor de 1,000 pesos mexicanos, para todos los partidos del torneo.
Una oportunidad real para la afición
La nueva modalidad denominada “grada básica” —también referida en documentos oficiales como Supporter Entry Tier— supone un cambio significativo en la estrategia de venta de boletos para el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.
Las entradas en esta categoría estarán disponibles para los 104 partidos, incluida la final, lo que ofrece una oportunidad de estar en el estadio a quienes no pueden costear los precios más altos.
En el comunicado oficial de la FIFA, se detalló que esta opción tiene el propósito de “apoyar a los aficionados que deseen seguir a sus selecciones nacionales durante el torneo”, tras recibir más de 20 millones de solicitudes de boletos desde que abrió el tercer proceso de selección aleatoria el 11 de diciembre de 2025.
¿Quiénes podrán acceder a estos boletos?
La FIFA explicó que solo los aficionados de selecciones clasificadas a la Copa Mundial podrán solicitar esta entrada a precio reducido, que será entregada a través de las federaciones nacionales de cada equipo.
Cada federación decidirá criterios específicos para asignarlas, aunque el máximo organismo del balompié internacional solicitó que se otorguen preferentemente a los seguidores más fieles.
De acuerdo con la distribución anunciada, el 50% de la asignación de boletos de cada federación corresponderá a las categorías más accesibles: 40% de “grada asequible” y 10% de “grada básica”.
El resto se dividirá entre localidades estándar y preferentes, cuyas tarifas son significativamente más elevadas.
Reacción de aficionados y contexto del torneo
La medida llega después de que seguidores y diversas asociaciones expresaran su preocupación por los costos de las entradas, que en fases previas superaban con creces los niveles tradicionales observados en otras Copas del Mundo.
Deportes
Técnico de Escocia pide no sacrificar a la familia por el Mundial 2026
Ciudad de México.- El director técnico de la selección de Escocia, Steve Clarke, sugirió a los aficionados a no comprar boletos para el Mundial 2026 a costa de la estabilidad familiar ni de la dignidad económica.
En la antesala del regreso de Escocia a una Copa del Mundo tras 28 años de ausencia, el seleccionador optó por la prudencia, advirtió sobre los altos costos de viajar a Estados Unidos y pidió a los aficionados priorizar a su familia antes que el espectáculo deportivo.
El llamado a la mesura en tiempos de euforia mundialista
En entrevista con Sky Sports desde Reino Unido, Clarke se refirió a la realidad económica que enfrentan los seguidores escoceses.
“Escuchen, siempre es caro ir a Estados Unidos, incluso si te vas de vacaciones allá, tienes que ahorrar para cruzar el Atlántico y pasar allí tus vacaciones”, señaló el técnico.
El estratega reconoció que el entusiasmo por volver a un Mundial puede empujar a decisiones impulsivas. Sin embargo, insistió en que el futbol no debe convertirse en una carga financiera para los hogares.
“Así que sabíamos que iba a ser un Mundial caro. El precio de las entradas lo fija la FIFA y mi mayor deseo es que la gente no se endeude demasiado para ir”, expresó Clarke.
Priorizar la dignidad económica de las familias
El mensaje de Clarke tomó fuerza cuando apeló directamente a la responsabilidad personal y familiar.
“Si te lo puedes permitir, estupendo, pero si no puedes permitírtelo, entiéndelo. No te endeudes ni endeudes a tu familia”, afirmó el seleccionador escocés en la entrevista con Sky Sports.
La advertencia se da en un contexto de creciente inconformidad entre aficionados de distintos países por los precios de los boletos y los gastos asociados al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Clarke también reconoció que la asignación de entradas para Escocia será limitada, lo que incrementa la presión entre los seguidores más fieles.
“Me gustaría pensar que con la poca asignación de entradas que nos toca, muchos de los aficionados irán a todos los lugares, pero quizá solo sean 1,200 personas”, añadió.
Un Mundial histórico para Escocia, con costos elevados
Escocia integra el Grupo C junto con Brasil, Marruecos y Haití. Sus dos primeros encuentros se jugarán en Boston, ante haitianos y marroquíes, mientras que el tercer partido frente a la selección brasileña será en Miami.
El regreso al máximo torneo del futbol representa un hito deportivo para el país europeo, pero también un desafío logístico y económico para sus aficionados, debido a traslados largos, hospedaje y boletos con precios elevados.
Más Deportes
El Hijo del Santo se despidió con la Virgen en la espalda y su padre en el corazón
El pancracio mexicano despide a una leyenda
Ciudad de México.— Tras 43 años en los cuadriláteros, El Hijo del Santo cerró una carrera marcada por la disciplina, la entrega y una fe inquebrantable.
Recorrió el camino al encordado una vez más, como lo hizo desde aquel ya lejano 1982 para enfrentar un combate frente a su querido respetable con la mítica máscara plateada.
Y lo hizo con el peso de un legado de una leyenda que supo honrar durante casi medio siglo, cuando su padre, Rodolfo Guzmán Huerta, se retiró de la lucha libre.
La Virgen lo acompañó en su última lucha
En la previa de la última lucha de El Hijo del Santo, el esteta se robó los reflectores al salir al ring con una vestimenta diferente. Para encarar su última lucha, saludó al público que lo ha seguido con los colores de la bandera de México y la imagen de la Virgen de Guadalupe.
Más para leer: Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
El luchador, quien es devoto y ha compartido su fe en múltiples entrevistas, lució una capa con la figura religiosa, aumentando los aplausos y posando para las fotografías de los seguidores, que esperaron para tener un saludo del gladiador.
Su devoción a la Virgen de Guadalupe es uno de los tesoros más grandes que le dejaron sus padres, quienes también tenían un fervor por la Guadalupana.
A lo largo de su carrera fue campeón en múltiples ocasiones y en diversas empresas, incluyendo AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Además, recibió el reconocimiento oficial de organismos como la Comisión de Box y Lucha Libre de la Ciudad de México.
La lucha que puso fin a la carrera de El Hijo del Santo, terminó con una victoria más, la segunda más especial (detrás del debut), ahora, ante Ángel Blanco Jr.
El Hijo del Santo, “Es un ejemplo a seguir”
“Es una persona humilde y sencilla, es un ejemplo a seguir para todas las personas. Él está donde está por su sencillez como ser humano”, expresa el señor Martín a MedioTiempo sobre El Hijo del Santo.
Los miles de aficionados que se dieron cita en el Palacio de los Deportes, recordarán así al hombre que encarnó a la leyenda. Amable, atento con los fans, con una caerrera impoluta.
Su legado es tan importante, que impactó a personas de todas las edades, no sólo a quienes pudieron seguir toda su carrera.
“No le he fallado a mi padre”
En entrevista con Publimetro previa a su Última Noche Plateada (nombre de la función final de su carrera), El Hijo del Santo se dijo feliz de culminar así con su carrera intachable, especialmente por lo que representa el legado de su padre para la lucha libre mexicana y para el país en general.
“Siempre he sentido, y sobre todo en estos últimos años, que mi papá está muy orgulloso de lo que su hijo ha logrado, porque no le he fallado. He sido un hombre disciplinado, he sido un hombre que ha cuidado a este personaje de todas las maneras posibles. He llevado una carrera exitosa, con triunfos, no ha sido fácil, pero yo pienso y siento que él está orgulloso de mí, y creo que está muy contento de que yo haya tomado esta decisión de decir adiós”
Finalmente, reconoció que su adiós de los cuadriláteros no es el fin de El Hijo del Santo, pues tiene proyectos que mantendrán vivo al personaje.
Doy conferencias motivacionales, quiero continuar con eso. Tengo pendiente la bioserie de mi padre, una historia sobre El Hijo del Santo, quiero publicar un libro.
Además, reveló que el relevo generacional está listo y quedará en manos de su hijo, Santo Junior.
JAHA
Futbol Mexicano
Antonio y Shayr Mohamed, padre e hijo bicampeones
Una dinastía de campeones
Ciudad de México.— Toluca ganó el bicampeonato de la Liga MX tras vencer en una cardíaca tanda de penales a los Tigres de la UANL de la mano de Antonio Mohamed y su hijo Shayr.
Así, el estratega igualó en campeonatos a entrenadores históricos como Víctor Manuel Vucetich y Manolo Lapuente.
El Turco logró uno de sus campeonatos más especiales, como lo fue el título pasado ante América, pues uno de sus auxiliares es precisamente su hijo.
Shayr Mohamed y su paso del campo al análisis táctico
Shayr Mohamed González nació en San Pedro Garza García, Nuevo León, y tuvo una breve carrera como futbolista profesional. Rayados de Monterrey registró su debut en primera división, donde jugó pocos minutos antes de salir expulsado en un encuentro oficial ante América.
El joven continuó su trayectoria en Xolos de Tijuana y Cancún FC, según datos de la Liga MX y la Liga de Expansión. Tras esas etapas, decidió cerrar su ciclo como jugador y permanecer en el futbol desde el ámbito técnico.
Toluca incorporó a Shayr Mohamed a su cuerpo técnico antes del Clausura 2025, torneo que el club ganó su estrella 11. Con ese campeonato y el título posterior, el auxiliar sumó dos ligas desde el banquillo, con apenas 25 años.
La Federación Mexicana de Futbol señaló en distintos documentos que la transición de exjugadores jóvenes a roles de análisis y estrategia se volvió una tendencia creciente en clubes profesionales.
Shayr Mohamed, un hombre de fe
Previo al partido de ida de la final, Shayr Mohamed compartió imágenes personales en redes sociales durante el 12 de diciembre. Las publicaciones mostraron una vela encendida y una imagen de la Virgen de Guadalupe, acompañadas por un mensaje breve.
En sus redes sociales suele publicar imágenes que destacan su fe y su cercanía con su familia.
Dinastías familiares en la historia de la Liga MX
La familia Mohamed es de las más gloriosas de la Liga MX. Sin embargo, otras familias lograron campeonatos en distintas épocas.
José Alves “Zague” y Luis Alberto Alves “Zaguinho” figuran como referentes históricos del América, con títulos y récords goleadores documentados por el club.
Geraldo Francisco Dos Santos “Zizinho” y Jonathan Dos Santos también integran la historia azulcrema. El propio América reconoció a Jonathan como parte del tricampeonato en torneos cortos.
Guadalajara ganó los campeonatos de Javier de la Torre como técnico y el título de Eduardo de la Torre como jugador en la temporada 1986-1987.
En tanto, Pumas tuvo a José Luis “Pareja” López y José Luis “Parejita” López en distintos periodos.
Chivas logró el título de Javier Hernández Balcázar en 2006, mientras que su padre, Javier Hernández Gutiérrez lo hizo con el Puebla en 1990. Christian Gimenez y Santiago Gimenez también salieron campeones con Pachuca y Cruz Azul, respectivamente.
JAHA
Deportes
Mundial 2026: los testimonios detrás del récord histórico de los 65 mil voluntarios
Ciudad de México.– El Mundial 2026 tendrá un récord histórico de 65 mil voluntarios y, detrás de esa cifra, hay una historia humana que empieza mucho antes del primer silbatazo.
Son personas que decidieron regalar su tiempo para acompañar a millones de visitantes en los tres países sede, con un mensaje común: fraternidad, respeto y servicio.
La FIFA confirmó que esta será la red de voluntariado más grande en la historia de los torneos. México, Estados Unidos y Canadá reunirán perfiles diversos que trabajarán durante semanas para que la experiencia sea clara, segura y humana para quienes viajen al Mundial.
Un récord que une a tres países
De acuerdo con datos difundidos por la FIFA en su portal oficial, el programa recibió más de un millón de solicitudes, lo que lo convierte en el más solicitado desde que existe el voluntariado mundialista.
La organización prevé integrar 65 mil personas en 23 áreas, desde transporte hasta apoyo en zonas de aficionados.
La distribución estimada contempla alrededor de 20 mil voluntarios en México, 38 mil en Estados Unidos y 7 mil en Canadá, según cifras compartidas en comunicados de las sedes.
En el anuncio global del programa, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, recalcó la importancia del factor humano.
“Los voluntarios son el corazón, el alma y la alegría de los torneos”, declaró Infantino, a través de FIFA.com/es.
Testimonios que hablan de comunidad y servicio
Quienes ya han vivido un Mundial desde dentro saben que ser voluntario no es una actividad secundaria. Es una experiencia que marca y que refleja la convivencia entre personas de todo el mundo.
Estos son algunos testimonios de voluntarios compartidos por la FIFA a través de su portal oficial y que han tenido participación en alguna justa mundialista o algún otro evento organizado por el máximo organismo.
Anastasiya Govorkova, rusa, de Nizhni Nóvgorod:
“Una Copa Mundial de futbol en mi propio país significa mucho para mí porque no solo puedo probarme a mí misma, también puedo trabajar para mi amada ciudad, desvelar un aspecto nuevo de ella y mostrar nuestra hospitalidad en su totalidad”.
Andrey Hernández, de Costa Rica:
“Ser voluntario ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. En la Copa Mundial de la FIFA 2018 espero volver a ver a mis amigos rusos y conocer gente nueva”.
David, de Inglaterra, voluntario en el estadio Luzhnikí:
“En la universidad estudié algunas cosas relacionadas con los medios de comunicación, pero quería saber de primera mano cómo funciona todo en un torneo de este calibre”.
Otro caso difundido por FIFA.com/es el 15 de diciembre de 2022 recogió la experiencia de una voluntaria latinoamericana en Qatar.
“Ser voluntaria me hizo sentir parte de algo grande, donde todos nos ayudábamos sin importar de dónde veníamos”, dijo María Fernanda Rodríguez, originaria de Argentina.
Estos testimonios, aunque de ediciones distintas, reflejan el mismo espíritu que se busca para 2026: cercanía, hospitalidad y respeto entre personas de distintas culturas.
Un programa pensado para visitantes y comunidades
El trabajo de los voluntarios no se limitará a los estadios. Según la guía operativa publicada por la FIFA, las funciones incluyen apoyo en aeropuertos, orientación en zonas turísticas, asistencia en centros de acreditación, guía en fan zones, apoyo en medios y acompañamiento en accesos y servicios especiales.
En México, las ciudades sede, CDMX, Guadalajara y Monterrey, preparan capacitaciones específicas para movilidad, seguridad, accesibilidad y atención al visitante.
Estados Unidos y Canadá harán lo propio con equipos locales integrados por personal de ciudades y comités organizadores.
Hospitalidad, respeto y trabajo conjunto: lo que se busca en 2026
Para el Mundial 2026, la FIFA reiteró que la meta no es solo operar un torneo sin contratiempos, sino mostrar un modelo de colaboración humana. La participación de miles de voluntarios será clave para orientar a visitantes de decenas de lenguas y facilitar la convivencia en los días de mayor afluencia.
El voluntariado será una pieza estratégica para garantizar una experiencia cercana en un torneo que movilizará a millones de aficionados en Norteamérica.
Los 65 mil voluntarios seleccionados recibirán uniforme, entrenamiento presencial y acceso a plataformas de coordinación para su integración.
Jaime Camil será Tronchatoro en “Matilda”: ¿Por qué un hombre interpreta este papel?
Mariami, bebé que recibió una arteria capaz de crecer con su corazón
CEM llama a la esperanza y reconciliación en Navidad y año nuevo 2026
Cuando el sueño parecía imposible: FIFA anuncia boletos del Mundial 2026 desde 1,000 pesos
Zócalo enciende la Navidad y abre un corredor de luz para que familias celebren la vida
Las posadas ¿qué significan y cómo nació esta tradición?
“Los niños sí vienen con instructivo”, la guía definitiva para padres millenial
El musical “Un cuento de Navidad” es para compartir con la familia
La solución al bullying en adolescentes está en la familia
“No salgan”: transportistas alertan que el lunes será crítico por megabloqueo en todo México
“Ni me cansé”: danzante de casi 60 años derrocha energía frente a la Virgen del Tepeyac
Pedalearon seis horas: 80 ciclistas de Hueyotlipan revelan la promesa que los llevó al Tepeyac
Caminó ocho horas y rompió en llanto: Así recordó Natalia a su padre frente a la Virgen de Guadalupe
Humanizar la educación y reconstruir confianza, ejes del llamado de León XIV: especialistas
En cierre de FIL se presenta Colección de Documentos del Magisterio de la Iglesia Católica en Materias de Cultura, Educación y Deporte
