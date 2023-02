Dani Alves seguirá en prisión por riesgo de fuga

Barcelona.— El futbolista Dani Alves permanecerá en prisión provisional hasta la celebración del juicio por presunta violación. La Audiencia de Barcelona ha decidido mantener en prisión al brasileño por sus declaraciones llenas de contradicciones.

El recurso del jugador no prospera y seguirá en la cárcel a la espera de juicio. La defensa del jugador argumentó que el brasileño es inocente y no pretende fugarse de España.

Las pruebas en su contra “aumentan exponencialmente el riesgo de fuga”, indicaron. Dani Alves relató que no había dicho ‘su verdad’ para proteger a la mujer que lo acusa, También contó que cuando estaba en un lavabo del baño, la mujer entró y le practicó una felación que no consintió, pero que no la evitó

Alves podría alcanzar hasta 12 años de prisión. Los magistrados de la sección tercera de la Audiencia de Barcelona han desestimado de esta manera el recurso de apelación del jugador brasileño.

