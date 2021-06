De la mano de Juan Pablo Oramas, Olmecas emparejó

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Javier ‘Chicharito’ Hernández habló sobre su aparición en la prelista de la Copa Oro de la selección de México dirigida por Gerardo Martino, después de tener de ausencia en una convocatoria del Tri por año y nueve meses. El delantero mexicano asegura que no seria prudente el comunicarse con el técnico tricolor para exigir un lugar.

“Siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquier lista o prelista, pero es una prelista y falta mucho por decidir y cuando llegue la lista definitiva podremos hablar del tema si mi nombre aparece ahí, con el Tata no hemos hablado para nada”, comentó en conferencia de prensa con el LA Galaxy.

“Sería muy arrogante e imprudente el tomarme, quiero dejar ese mensaje, el lugar de exigir una convocatoria, (Martino) es el líder, el jefe, el que decide, sería imprudente y arrogante el hablar, a veces esos significados las tenemos muy malinterpretadas.

Yo desde que me acuerdo que Javier Aguirre me brindó la oportunidad yo nunca le marqué y le dije ‘porque era la joven revelación y llévame el Mundial’, luego Chepo y los demás. Tampoco con Miguel Herrera que no llevó a europeos, tampoco fue de hablar y decir ‘¿por qué no me llevas?’, no se trata de eso”, añadió.

Javier Hernández jugó por última vez con la selección Mexicana el 7 de septiembre de 2019 en la victoria 0-3 ante Estados Unidos, ya bajo el mando de Gerardo Martino.

Foto cortesía MLS/ LA Galaxy

Te puede interesar México debuta ante Jamaica en el octagonal el 2 de septiembre

Sigue nuestras redes sociales