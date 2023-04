De tres, tres. Julio Urías suma su tercera victoria de la temporada

Houston.— El mediocampista mexicano del Houston Dynamo, Héctor Herrera, lanzó mensaje al delantero del LA Galaxy luego de su expulsión por una patada.

Herrera se lució con un golazo al LA Galaxy y del cual se fue expulsado por una patada a su compatriota Chicharito, a quien le lanzó un mensaje en redes sociales y señaló a la prensa que ni siquiera lo tocó.

Además, Héctor Herrera dijo que ni siquiera tocó a Chicharito y la jugada en la que se vio involucrado para ganarse la segunda amarilla y con ello la roja nunca fue con mala intención, confesó a Francisco Villalobos para TUDN.

“No, no fue roja, ni le toqué al Chicharrón (sic). No fue ni con una intención mala ni nada, fue para presionarle rápido porque con la buena amistad que tengo con él. En la selección siempre le presionaba así, me gusta y también es intenso, desgraciadamente me tocó la de perder, creo que fue una decisión mala pero igual se respeta la decisión del árbitro y bueno, me servirá para descansar”.