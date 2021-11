Define directiva de Chivas futuro de Ricardo Peláez

Ciudad de México.- El exjugador de Monarcas Morelia, Mauricio Romero, recibió un balazo en el brazo izquierdo mientras se disputaba un partido de futbol.

El problema se presentó durante el duelo entre el Ferro General Pico, equipo que comanda el “Pampa” Romero, ante el Huracán Las Heras, dentro del torneo Federal A de Argentina.

Romero aceptó que, de un momento a otro, se escucharon denotaciones lo que obligó a los jugadores a huir del lugar.

“Escuchamos disparos, en principio fue confuso, uno imagina que era pirotecnia pero cuando vimos corridas en las tribunas del local entendimos que era grave”.

¡A LOS TIROS! 😱 En la mitad del partido entre Huracán Las Heras y Ferro de General Pico por el #FederalA, los jugadores y árbitros debieron salir corriendo luego de escuchar disparos



🎥: Canal 3 de Santa Rosa pic.twitter.com/feRjgFiNX3 — Interior Futbolero (Desde 🏡) (@InteriorFut) October 31, 2021

“Había barras entrando al campo de juego, el árbitro paró el partido. Más disparos, se escucharon muchas detonaciones, no nos dio tiempo a correr, sentíamos el zumbido de las balas, en el banco nuestro había dos impactos de bala. Fue aterrador”, dijo.

Romero, quien también jugó con Atlante, Puebla y los Dorados de Sinaloa, aceptó que vivió momentos de terror.

“Miedo, angustia, tuve suerte. Cuando empiezan los disparos, siento un impacto en la zona de la axila, entré en pánico, me toqué, me di cuenta que no había pasado a mayores y nos metimos a los túneles. Asustado, angustiado por lo que pasó pero lo puedo contar”.

Estas son las imágenes que llegan desde Mendoza. Mauricio Romero sufrió un impacto de bala calibre 22. Lo cual indicaría que, en principio, no sería de la policía… https://t.co/2ucqaj1rtn pic.twitter.com/0Etuq8jc3l — Interior Futbolero (Desde 🏡) (@InteriorFut) October 31, 2021

“Es angustiante que sigan pasando estas cosas en el fútbol argentino, no se terminan de erradicar estas mafias. Da mucha pena la situación que vive el país en general, que tengamos que esperar que pase algo grave para que se tomen decisiones”, sentenció.

