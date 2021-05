Definen fechas y horarios de los cuartos de final de la Liga MX

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, explotó en contra del arbitraje al considerar que perjudicó al equipo.

Durante el duelo ante Sevilla, hubo una discutida mano de Militao dentro del área que el silbante marcó como penal pese a que el jugador estaba de espaldas.

Debido a dicha jugada, Real Madrid, con trabajos, logró igualar a dos con el cuadro sevillano y dejó escapar el liderato de la Liga de España.

“Sí, muy enfadado. Me tienen que explicar las reglas de los penaltis. Ya está. Hablé con el árbitro, me ha dado una explicación y ya está”.

“Me ha dicho que era mano de Militao y la otra no había mano. Es muy complicado, porque hicimos un gran partido y merecimos mucho más. No me gusta hablar de los árbitros, pero hoy la sensación no es buena”, dijo Zidane.

Al final del partido, Zidane se acercó al árbitro para pedirle una explicación, misma que no fue satisfactoria.

“No. Al final si hay cualquier mano en el área, la pitas o no por los dos lados, ya está. La otra no la mira. Hemos hablado mucho de estas cosas y no va a cambiar nada Hoy podemos estar nosotros molestos”.

Real Madrid aún está cerca de la punta pero depende de lo que haga el Atlético de Madrid, que actualmente es líder de la competencia.

Este jueves, el equipo blanco se medirá al Granada en busca de regresar a la senda del triunfo.

“Merecimos los tres puntos hoy. Vamos a pelear, faltan tres partidos”, sentenció Zidane.

