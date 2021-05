Definidos días y horarios de la Final de La Liga Expansión MX

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— Las semifinales de la Liga de Naciones del 3 de junio entre Honduras vs Estados Unidos, seguido de México vs Costa Rica, ya tienen horario.



Te puede interesar Viñas mete al América en semifinales de la Concacaf



El 6 de junio se jugará el partido por el tercer lugar entre los perdedores de las semifinales, seguido de la final.



Las Finales de la Liga de Naciones servirán para coronar al primer campeón en la historia de una competencia creada para ofrecerle fútbol competitivo de primer nivel a las 41 Asociaciones Miembro. Así como aximizar las fechas oficiales disponibles en el calendario internacional de la FIFA.



Al cierre de la primera fase de grupos de la Liga de Naciones Concacaf en noviembre de 2019, Estados Unidos (ganador del Grupo A), México (ganador del Grupo B), Honduras (ganador del Grupo C) y Costa Rica (ganador del Grupo D) se clasificaron para el Finales.



De acuerdo con el reglamento de la competencia, los equipos fueron clasificados del 1 al 4 para determinar los enfrentamientos de las semifinales, con el equipo mejor posicionado jugando con el peor

.La clasificación final es la siguiente:

México (12 puntos, +10) Honduras (10 puntos, +7) Estados Unidos (9 puntos, +12) Costa Rica (6 puntos, +1)





Jueves, 3 de junio, 2021 – Semifinales

18:30 SF1: Honduras vs Estados Unidos

21:00 SF2: México vs Costa Rica



Domingo, 6 de junio, 2021 – Tercer puesto y Final Liga de Naciones

17:30 3er: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

20:00 Ganador SF1 vs Ganador SF2.



Foto cortesía CONCACAF

Sigue nuestras redes sociales