Ciudad de México.- El Estadio Azteca, donde brillaron Pelé y Maradona, podría recibir a Cristiano Ronaldo en la reinauguración del recinto, un acontecimiento que simbolizaría unión, familia y respeto, valores que trascienden el deporte y celebran la vida.

Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron que la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula será el 28 de marzo de 2026, previo al Mundial.

Lee: Más que futbol: el plan de FIFA para un Mundial 2026 con respeto y dignidad

“La inauguración será el 28 de marzo del 2026. En el Azteca tendremos cinco partidos, uno será la reinauguración”, señaló Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la CDMX, en conferencia de prensa.

Cristiano Ronaldo frente a la Selección Mexicana: resultados y estadísticas

Cristiano Ronaldo ha enfrentado a la Selección Mexicana en partidos oficiales en una sola ocasión con minutos en cancha.

Fue en la fase de grupos de la Copa Confederaciones 2017, en Rusia, donde Portugal y México empataron 2-2 y el portugués dio una asistencia clave.

En el duelo por el tercer lugar del mismo torneo, Portugal ganó 2-1, aunque CR7 ya no jugó tras recibir un permiso para ausentarse.

En el Mundial 2006, Portugal derrotó 2-1 a México, pero “el Bicho” permaneció en la banca y previo a la Copa del Mundo Brasil 2014, el combinado luso se impuso 1-0 al Tri del “Piojo” Herrera en un amistoso celebrado en Estados Unidos, pero Cristiano tampoco participó.

De esta forma, el historial de partidos de Cristiano Ronaldo contra México se limita a un solo partido que culminó en empate.

Los partidos de Cristiano Ronaldo frente a clubes mexicanos

Más allá de la Selección, Cristiano Ronaldo también dejó huella frente a clubes mexicanos con el Real Madrid.

En 2010 enfrentó al América en un amistoso y marcó el gol de la victoria 3-2.

En el Mundial de Clubes 2014 dio una asistencia en el 4-0 contra Cruz Azul.

En 2016, volvió a encontrarse con el América y anotó en el 2-0 que selló el pase a la final.

En total, CR7 acumula dos goles y dos asistencias frente a clubes nacionales.

Un evento con valores humanos y significado histórico

El duelo de reinauguración del estadio Azteca no será solo una celebración deportiva, sino una oportunidad para resaltar valores que unen a la sociedad.

La dignidad humana, el respeto entre naciones y la unión familiar encuentran en el futbol un puente común.

“El Mundial 2026 marcará un antes y un después para México, Estados Unidos y Canadá como países anfitriones”, destacó la FIFA en su presentación oficial del torneo en 2022, al anunciar al Estadio Azteca como sede.

En un contexto donde el deporte puede reducirse a espectáculo, la posible llegada de Cristiano Ronaldo al Azteca sería un recordatorio de que el futbol también es encuentro, esperanza y vida compartida.

Expectativa por la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca

Aunque la Federación Mexicana de Futbol aún no ha hecho el anuncio oficial, todo apunta a que Portugal será el rival de México en la reinauguración del Azteca en marzo de 2026.

El recinto, con cinco partidos confirmados para el Mundial, recibirá así a otra de las máximas figuras de la historia del balompié.

No shortcuts. Only hard work. pic.twitter.com/aKGvdWoBG1 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 16, 2025

Si Cristiano Ronaldo pisa el césped del Coloso de Santa Úrsula, se sumará a un legado que ya escribieron Pelé, Maradona y Ronaldinho, entre otros.

La cita, más allá del espectáculo, promete ser un momento de identidad y unidad que celebrará la vida, la familia y los valores que nos fortalecen como sociedad.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH