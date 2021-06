Deportistas de Karate Do de la UNAM pulen sus técnicas pese a confinamiento

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— La tenista japonesa Naomi Osaka anunció que dejara el torneo Roland Garros y se alejaría de las canchas para cuidar su salud mental. En la carta, Osaka afirma tener episodios de depresión desde el US Open de 2018 y ataques de ansiedad antes de hablar con la prensa.

Las autoridades del torneo multaron a Osaka y advirtieron con expulsarla por negarse a dar una conferencia de prensa. La nipona ha decidido retirarse por un tiempo tras ser sancionada al no acudir a una rueda de prensa

La sembrada número dos recibió una multa a raíz de su infracción de las entrevistas obligatorias con los medios en Roland Garros. La decisión de la tenista generó una discusión sobre la salud mental en los deportistas de alto rendimiento.

Carta de Naomi Osaka:

“Hola a todos, esta no es una situación que hubiera imaginado o causado con intención cuando publiqué hace unos días. Creo que por ahora lo mejor para el torneo, los demás jugadores y mi bienestar es que me retire. La idea es que todos puedan volver a concentrarse en el tenis que está ocurriendo en París. Nunca quise ser una distracción y acepto que mi tiempo no es el ideal y mi mensaje pudo haber sido más claro.

Más importante, nunca trivializaría la salud mental o usaría el término a la ligera. La verdad es que he sufrido de largos episodios de depresión desde el US Open de 2018 y he tenido gran dificultad para lidiar con ellos.

Cualquiera que me conoce sabe que soy introvertida y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta que frecuentemente uso audífonos porque eso ayuda con mi ansiedad social, menciona Osaka.

Aunque la prensa de tenis siempre ha sido amable conmigo (y quiero pedir una disculpa especialmente a todos esos periodistas increíbles que pude haber lastimado). No soy una oradora pública natural y tengo olas grandes de ansiedad antes de hablar con la prensa del mundo. Me pongo muy nerviosa y me genera estrés siempre tratar de conversar y darles las mejores respuestas posibles.

Así que aquí en París, me sentía vulnerable y ansiosa así que pensé que era mejor practicar autocuidado y evitar las conferencias de prensa. Lo anuncié preventivamente porque siento que las reglas en París son un poco viejas y quería hacerlo notar. Escribí en privado al torneo pidiendo una disculpa y diciendo que estaría más que feliz de hablar con ellos después del torneo porque los Slams son muy intensos.

Me tomaré un tiempo fuera de la cancha por ahora, pero cuando el tiempo sea correcto de verdad quiero trabajar con el Tour para discutir formas en las que podamos hacer las cosas mejores para los jugadores, la prensa y los fans. De cualquier forma, espero que todos estén bien y a salvo, los quiero y los veré cuando los vea“, Destacó Osaka.

Foto cortesía Roland Garros

