Descarta el “Piojo” Herrera que sea especial enfrentar a Cruz Azul

⚖️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋🇲🇽



The fight for the WBO Featherweight title is set in San Diego.



Emanuel Navarrete – 125.8 lbs@JoetGonzalez1 – 125.4 lbs#NavarreteGonzalez | TOMORROW | ESPN+ pic.twitter.com/7g8RVMcE0Z