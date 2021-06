Descartan que selección olímpica mexicana juegue ante Panamá

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- El presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, descartó que el partido que disputará la selección mexicana ante Panamá, a realizarse este miércoles, vaya a ser dirigido por Jaime Lozano.

Se mencionó que este choque amistoso previo a la Copa Oro, sería utilizado por el estratega de la selección olímpica de preparación antes de Tokio.

De Luisa indicó que el compromiso (que se disputará en Nashville, Estados Unidos) será comandado por Gerardo “Tata” Martino.

“Sabíamos desde un inicio que el trabajo de la Mayor sería muy complicado este verano. La olímpica y los tres refuerzos son jugadores de la Mayor, ya que no son Sub 23, sino Sub 24 también en su mayoría”.

“Debíamos preparar dos Selecciones mayores, una en Copa Oro y otra en Olímpicos. Así que para el juego del día 30 será el técnico el “Tata” y para el 3, también será el “Tata””, dijo de Luisa.

Además del duelo del miércoles, la selección mexicana sostendrá otro partido amistoso contra Nigeria en Los Ángeles el domingo próximo.

Sobre la falta de convocatoria de Javier “Chicharito” Hernández a la selección mexicana, indicó:

“Son responsabilidad absoluta del señor Gerardo Martino, y avaladas por el señor Gerardo Torrado (Director General Deportivo) y un servidor. El señor Martino tiene todo nuestro apoyo en ese respecto”.

