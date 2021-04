Designados los árbitros para la ida de los octavos de final

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México,— El Torneo 2021 The Masters presenta Masters Fantasy, que incluirá datos de los jugadores a través de IBM Watson. IBM, el socio digital de los Masters, continúa apoyando el Torneo y la experiencia de los seguidores a través de una serie de aplicaciones e innovaciones tecnológicas onsite.

Masters Fantasy, la primera experiencia lúdica del torneo, brinda a los fans la oportunidad de crear un equipo de fantasía de golfistas .

Masters Fantasy, que opera en la aplicación Masters, se ha integrado a través del conocimiento de los jugadores. Ayuda a los usuarios de Master Fantasy a utilizar la inteligencia artificial para tomar decisiones más informadas al seleccionar sus equipos.

Para crear el equipo de fantasía final, los jugadores de Masters Fantasy seleccionan a cuatro golfistas, uno de cada categoría (son cuatro categorías diferentes).

Jugadores que participan por primera vez; ex campeones del Masters; jugadores estadounidenses; y, jugadores internacionales. Los usuarios de Masters Fantasy obtienen puntos en función de lo bien que sus golfistas seleccionados se desempeñan durante el Masters.

Para ayudar a informar a los jugadores de Master Fantasy acerca de los aproximadamente 90 golfistas en el torneo de este año. La aplicación Masters utiliza IBM Watson para compartir conocimientos de los jugadores generados por IA.

La aplicación utilizará las capacidades de procesamiento de lenguaje natural de Watson Discovery para analizar lo que los medios están diciendo acerca de cada jugador en el campo.

Utilizará las capacidades de aprendizaje automático y AutoAI de Watson Studio para determinar qué estadísticas de golf son importantes y útiles, para elegir un equipo de fantasía.

Masters se asocia con IBM en plataformas digitales del torneo

Además, los equipos de Masters Fantasy se están integrando en la función My Group, lanzada para el torneo Masters 2020. En My Group, los clientes pueden crear grupos de sus jugadores favoritos para seguir en cada hoyo. Ahora incluirá su equipo de fantasía u otros grupos de jugadores. My Group también cuenta con destacadas actualizaciones regulares de los líderes del torneo.

Es la primera vez que el torneo Masters ha introducido la aplicación Master Fantasy. Es la primera vez en el golf profesional que la experiencia será impulsada por las capacidades de IA y PNL.

The Masters se ha asociado con IBM en un viaje a la nube híbrida para optimizar sus cargas de trabajo, y traer nuevas experiencias de fans a los clientes a través de la nube y las tecnologías de IA.

La aplicación Masters y las experiencias digitales, ambas impulsadas por Red Hat OpenShift y Watson, tienen la capacidad de traer estas innovaciones para los seguidores del torneo, y para traer el juego de golf a la vida de maneras completamente nuevas.

