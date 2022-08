Diablos y Saraperos abren serie este martes

Ciudad de México.— El futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández se niega a tomarse foto con niño y lo revientan en las redes sociales. ‘Chicharito’ Hernández fue grabado cuando ignoraba el pedido de un niño para que le diera un autógrafo

Usuarios en redes sociales, tacharon de “déspota y payaso” al “Chicharito”Hernández por negarle una foto a un pequeño. El video muestra al pequeño pidiéndole un foto al jugador, mismo que reacciona de forma enojada.

Este sábado, LA Galaxy visitó a FC Dallas y cayó 1-0, saliendo de los puestos de play-off en la Conferencia Oeste de la Major League Soccer. En la velada, se dio un momento incómodo cuando un pequeño fan abordó a Chicharito con el fin de tomarse una fotografía y guardar una postal para el recuerdo, pero sorpresivamente el delantero mexicano se la negó.

Uno de los presentes documentó lo que pasó y el video se popularizó en Instagram. En el mismo se puede apreciar como un niño, con la camiseta y una gorra del Dallas, se acercó corriendo con su celular en mano, esperando poder conseguir un retrato junto a Hernández, pero el jugador no quiso y siguió caminando hacia otro grupo de fanáticos, donde sí se prestó a una selfie pero a la distancia.

Quien realizó la publicación del video, tuvo un duro mensaje contra Chicharito: “Qué déspota y payaso este tipo. Vergüenza que sea de Guadalajara… Despreciar a un niño. ¿Qué le pasó al tipejo? Pero no me debería extrañar su actitud. Si a sus hijos no los pela, que se puede esperar! Seguro le echará la culpa al COVID”.