La Copa no se toca ‘Brody’

Orlando.— La Selección Nacional de México empató esta noche sin anotaciones ante su similar de Guatemala, en partido celebrado en el estadio Camping World.

Un empate a cero con el Guatemala del técnico mexicano Luis Fernando Tena. Un amistoso que no regaló muchas emociones. El ‘moletour’ a todo lo que da.

El próximo partido de preparación para la Selección Nacional de México será el próximo sábado 28 de mayo, en el Estadio AT&T, en Arlington, Texas.

Alineaciones México vs. Guatemala

México: 1.- C. Acevedo; 2.- K. Álvarez; 3.- I. Reyes (22.- A. Ortiz al 46’); 4.- J. Angulo (C) (16.- L. Olivas al 81’); 14.- E. Aguirre (5.- J. Gómez al 81’); 18.- E. Sánchez (6.- E. Lira al 60’); 20.- L. Chávez; 10.- S. Córdova; 15.- A. Zendejas (17.- J. Carrillo al 71’); 9.- S. Giménez y 7.- R. Alvarado (11.- M. Flores al 60’). D.T. J. Theiler.

Guatemala: 1.- N. Hagen (C); 3.- C. Jiménez; 4.- J. Pinto; 20.- G. Gordillo; 16.- J. Morales; 17.- O. Castellanos (15.- J. Rosales al 73’); 8.- R. Saravia(22.- S. Robles al 81’); 13.- A. Galindo (23.- J. Aparicio al 66’); 6.- C. Mejía (15.- J. Rosales al 73’); 7.- R. Lezcano y 19.- R. Betancourth (5. R Barrientos al 66’). D.T. L. Tena.

