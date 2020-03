Diego Lainez, listo para regresar

Ciudad de México.- El jugador de los rojinegros del Atlas, Luciano Acosta, fue acusado de robarle el celular y la bolsa a una mujer.

En un video que circula en las redes sociales, la modelo Giovanna Valdatti denunció que Acosta la mandó a asaltar para quitarle el celular y, con esto, evitar que se publicaran videos y fotos comprometedoras del jugador con la misma Valdatti.

“Estaba distraída y en eso se me acerca un señor y me jala y me dice pen.. no digas nada porque te meto un ta… y me decían el jugador de Atlas que te estás cog… Y el único jugador de Atlas que me estoy cog… se llama Luciano Federico Acosta, es tan obvio porque antes de quitarme el celular me hicieron borrar todas las conversaciones y fotos que tenía”, reveló la modelo.

foto: Cortesía mediotiempo

Agregó que le quitaron 10 mil pesos que traía en su bolsa: “me quitaron la bolsa donde llevaba mi celular y mi dinero. Mejor les hubieras dicho que me mataran porque no me van a callar, yo no tengo miedo, yo sí doy la cara”, agregó.

Según informó el portal mediotiempo, ya existe una denuncia ante las autoridades correspondientes, quienes están en busca del futbolista.