Difícil futuro para el Leganés del “Vasco” Aguirre

Ciudad de México.- El exmanager de Andy Ruiz, Manny Robles Jr., aseguró que el pugilista mexicano ha perdido piso y, por ello, ya esperaba que tomara la decisión de despedirlo.

Comentó que desde hace meses, el excampeón del mundo no aceptaba ningún tipo de instrucción y fue indisciplinado antes de la segunda pelea en la que cayó con Anthony Joshua el pasado 9 de diciembre.

“Siendo honesto, lo esperaba. Lo esperaba desde el campamento (previo a la revancha ante Joshua en Arabia Saudí). Andy estaba haciendo lo que se le daba la gana”, dijo Robles Jr.

“El padre, al ser el mánager, no tenía control sobre su hijo. Nadie tenía control sobre él”, señaló Robles en una entrevista a ESPN.

“Realmente creía que íbamos a lograrlo de nuevo en la segunda pelea, pero obviamente no se puede si el boxeador no está ahí, si el boxeador no lo quiere. Hice todo lo que pude como entrenador, maestro, amigo, pero como ya dije, si el boxeador no está ahí, ¿qué puedo hacer?”, agregó.

Aunque no hay palabras de Ruiz al respecto, existen dos posibilidades de entrenadores que podrían suplir a Manny Robles Jr: Teddy Atlas y Freddie Roach.

Fue este miércoles cuando el propio boxeador mexicano le dio la noticia a Robles Jr., quien habría estado asesorado por Al Haymon para hacer el cambio de entrenador. “Estoy más que agradecido y soy bendecido de poder experimentar todo lo que pasó en 2019. Hicimos historia, debo estar agradecido por eso. Le agradezco a Andy y su papá la oportunidad de formar parte de algo especial, de hacer historia con el primer mexicano campeón mundial de los pesos pesados”, sentenció Robles.