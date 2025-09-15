Dignidad y respeto: la razón por la que Crawford le devolvió sus cinturones a Canelo

Las Vegas, Nevada.- Tras vencer a Saúl “Canelo” Álvarez, Terence “Bud” Crawford sorprendió no sólo por su victoria unánime, sino por la emotiva razón por la que le devolvió los cinturones que le arrebató al mexicano, aún en la derrota.

Canelo Álvarez no había estado sin cinturón desde 2015, pero después de perder el sábado con Terence Crawford por el campeonato unificado de peso supermediano, Álvarez (63-3-2) se encuentra sin un título por primera vez en diez años.

Crawford (42-0) fue magistral en todo lo que hizo, dominando el combate de 12 asaltos frente a una asistencia récord de 70 mil 82 fanáticos dentro del Allegiant Stadium, Álvarez, por su parte, no se vio como el luchador dominante que ha sido durante la mayor parte de una carrera de casi 20 años.

https://twitter.com/Canelo/status/1967351695916331293

Crawford no conservó los cinturones físicos de Canelo. Durante la conferencia de prensa posterior al combate celebrada en Las Vegas, se acercó al púgil tapatío para entregárselos, en un cato que trascendió el ring.

Lee: “La victoria más grande es cumplir mi pacto con Dios”: Jorge ‘Travieso’ Arce

Este gesto se interpreta como una muestra profunda de dignidad humana, respeto hacia quien fue campeón y reconocimiento al esfuerzo y legado colectivo que representa Saúl Álvarez en el deporte.

La tradición no escrita que manda buen ejemplo

La devolución de los cinturones al que fuera el campeón vigente es un acto simbólico, pues el nuevo monarca oficial recibirá sus propios galardones por parte de cada una de las organizaciones.

El boxeo tiene reglas formales y otras no tan escritas y, en este caso, los cinturones que se muestran en el ring pertenecen al campeón saliente.

https://twitter.com/terencecrawford/status/1966896055733416035

Las organizaciones como CMB, AMB, FIB y OMB fabrican nuevos cinturones cuando surge un nuevo campeón.

Devolver los cinturones originales al excampeón suele ser una costumbre reconocida cuando la derrota ha sido limpia, sin controversia y con profesionalismo.

No siempre ocurre, pero cuando sucede, refuerza los valores humanos del deporte: integridad, respeto, honestidad.

Respeto, familia y defensa del valor de la vida deportiva

En un deporte de contacto como el boxeo, donde la rivalidad es intensa, la familia del boxeador y su entorno valoran enormemente que en la derrota se conserve la dignidad.

Canelo, conocido por su trayectoria, su entrega y su orgullo, experimentó esta derrota como quien pierde algo valioso, pero el gesto de Crawford le permitió algo más: conservar simbólicamente lo que construyó.

¿Qué significa para el legado de ambos?

Este episodio será recordado para siempre en el legado del boxeo moderno.

Para Crawford, no sólo se convierte en campeón unificado indiscutido de los supermedianos, sino que queda también marcado como alguien que entiende el valor del respeto.

Para Canelo, aunque la derrota sea un revés deportivo, el gesto de Crawford ayuda a preservar su dignidad pública, su relación con su público y su rol como ejemplo dentro y fuera del ring.

Familia, seguidores y adversarios valoran esos detalles que van más allá de lo estrictamente competitivo.

Visita nuestro canal de YouTube

GDH