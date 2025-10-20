“Dios, el pueblo y el rey”: la fe detrás del título mundial de Marruecos Sub-20

Santiago de Chile.- Marruecos no solo levantó la Copa del Mundo Sub-20. En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, los jóvenes marroquíes dieron una lección que trasciende lo deportivo: respeto, fe y unidad familiar como cimientos de una victoria que honra la dignidad humana.

🏆 Ganadores de los grandes premios del #U20WC:



Balón de Oro adidas: Othmane Maamma

Balón de Plata adidas: Yassir Zabiri

Balón de Bronce adidas: Milton Delgado

Guante de Oro: Santino Barbi

Bota de Oro adidas: Benjamin Cremaschi

Marruecos venció 2-0 a Argentina y se convirtió en el primer país del norte de África en ganar el campeonato mundial juvenil. Pero más allá de los goles de Yassir Zabiri, el triunfo resonó por su mensaje humano.

“Dios, el pueblo y el rey”

En conferencia de prensa posterior a la final, el técnico Mohamed Ouahbi resumió el espíritu del equipo con una frase que recorrió las redes sociales.

“Dios, el pueblo y el rey son las tres palabras con las que puedo definir este Mundial en Chile. Los chilenos siempre nos apoyaron y sentimos su cariño desde el primer día”, destacó Ouahbi.

La gratitud del entrenador refleja una convicción: el deporte puede ser un vehículo de unión y de reconocimiento mutuo entre naciones.

Marruecos celebró con humildad y respeto, valores que también son una forma de fe vivida.

Durante la rueda de prensa, Ouahbi subrayó el papel del trabajo en equipo y el sentido familiar del grupo.

“No estoy solo. Tengo un cuerpo técnico increíble que trabaja mucho. Los argentinos tienen experiencia e historia, por eso debíamos mantener la cabeza fría. Lo hicimos fenomenal”, destacó.

Una generación formada en valores

El camino de Marruecos al título no fue fácil. En la fase de grupos enfrentó a Brasil, España y México, pero avanzó como líder. De hecho, su única derrota fu ante la Selección Mexicana.

Luego superó a Corea del Sur, Estados Unidos y Francia antes de vencer a Argentina en la final. Esa constancia refleja un proceso de formación que va más allá del entrenamiento físico.

La Academia Mohammed VI de Futbol, donde se formaron varios de los campeones, ha sido reconocida por la prensa internacional como una de las mejores del mundo.

Su modelo combina formación técnica con acompañamiento humano y educativo.

Según un reporte del diario francés L’Équipe, la academia “fomenta el respeto, la disciplina y la responsabilidad personal, como parte esencial del desarrollo del jugador”.

Detrás de la victoria, hay una apuesta por la vida y el futuro de los jóvenes. Marruecos demuestra que la inversión en la juventud, con base en la familia y la educación, es la mejor defensa de la dignidad humana.

Fe, unidad y esperanza

En las calles de Rabat y Casablanca, las familias celebraron el título con orgullo nacional y emoción espiritual.

“Es un día que nos une como familia y como país”, declaró a la agencia MAP el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Mehdi Bensaid.

“Estos jóvenes representan la fe, la esperanza y la perseverancia de Marruecos”, agregó.

El logro deportivo se enlaza con la historia reciente del país: semifinalista en el Mundial de Qatar 2022 y medallista en los Juegos Olímpicos de París 2024. Marruecos ha hecho del deporte una escuela de virtudes y un ejemplo de superación para las nuevas generaciones.

El propio Ouahbi cerró su intervención en Chile con una advertencia que hoy suena como promesa:

“No queremos esperar al Mundial de 2030 para ser campeones del mundo. Lo intentaremos en 2026”, advirtió.

