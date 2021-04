Directiva de Chivas defiende al técnico Víctor Manuel Vucetich

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La directiva de Chivas no ha analizado la posibilidad de prescindir de los servicios del técnico Víctor Manuel Vucetich.

El presidente del Rebaño, Ricardo Peláez, defendió el estilo de Vucetich e indicó que permanecerá en la institución y más porque están cerca del repechaje.

“Siempre he considerado a Vucetich uno de los mejores sino es que el mejor o uno de los tres mejores y si tiene esa etiqueta que privilegia un poco más lo defensivo y no es así. Busca atacar y defender bien en bloque, cuando se tiene o no la pelota, no es defensivo”, dijo.

Peláez indicó que uno de los principales problemas que tiene Chivas es que solo tiene participación en un torneo.

Dicha situación, le impide a la mayoría de jugadores tener más actividad para mostrar su capacidad al cuerpo técnico.

“Hemos padecido el no tener participación en otro torneo, llámese Copa o lo que sea para gestionar un planten tan grande en cantidad y calidad y cuesta gestionarlo, pero no es pretexto”.

“Hemos tenido pláticas de las cosas buenas, positivas y al final de cuentas hemos encontrado equilibrio e inercia para los resultados que hoy nos tienen cerca de la calificación”, dijo Peláez a TUDN.

Apoya a José Juan Macías

Por último, indicó que el delantero de Chivas, José Juan Macías, debe de tener paciencia para obtener los resultados que espera.

“Es un muy joven jugador, con un potencial impresionante, pero compite con la experiencia de Oribe Peralta, con el trabajo de Zaldívar, con un Ronaldo Cisneros más enfocado con Tapatío”.

“Pero tenemos cuatro o cinco compitiendo y si uno no está en mejor momento, entrará otro porque el beneficio tiene que ser grupal y Macías lo tiene muy claro y lo entiende y muy pronto lo veremos triunfando en Europa”, sentenció.

