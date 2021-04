Directiva de Tigres se disculpa después de que seguridad sacó del estadio a aficionado

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La directiva de Tigres se disculpó con el aficionado al que obligaron a salir del estadio porque gritó consignas en contra del técnico Ricardo Ferretti.

Durante el choque en el que los felinos perdieron el fin de semana América, un seguidor del equipo le pidió a “Tuca” dejar el timón por el bien de Tigres.

Seguridad del estadio Universitario lo obligó a retirarse, a pesar de que en ningún momento le faltó el respeto a Ferretti.

“La directiva de Tigres ya se puso en contacto conmigo, ya se dijo que se disculpaba que realmente, en este caso es Mauricio Culebro (Vicepresidente) el que me llamó y me dijo que la verdad agradecía que le haya tomado la llamada”.

“Está muy contento que la haya aceptado y se disculpó en nombre de la directiva, que no eran los modos”, dijo Víctor Villarreal, nombre del aficionado.

“Me comentaba que sí le habían dicho, que ya se habían dado cuenta, habían revisado que yo no había insultado, no voy a insultar, no llego a insultar”.

“Jamás voy a proferir alguna palabra o andar gritando groserías en contra de alguien para insultar, es nada más futbol, queremos que dé el equipo no está dando, la presión la tiene el Tuca”, dijo en entrevista con ESPN.

Villarreal reveló que existe cierta presión en la directiva ante los malos reusltados obtenidos por Tigres en la actual temporada.

Circula en redes que un aficionado de Tigres fue retirado del Estadio Universitario, según su versión, por supuestamente pedirle a Ricardo Ferretti que metiera a Nico López y Leo Fernández.#ABCDeportes

📻92.1FM y 660AM https://t.co/N3mv8QPJDc — ABC Deportes MX (@abcdeportesmx) April 11, 2021

“Me dice que no eran las formas, que sí hay un poquitito de presión, él quería agradecerme y que siga apoyando”, sentenció.

