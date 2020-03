Directiva inhabilita a jugador de los Pumas

Ciudad de México.– Los jugadores de los Tigres del Universitario de Nuevo León llegaron a la ciudad de Nueva York con cubrebocas para cuidarse del coronavirus.

Sin embargo, minutos después se lo quitaron para tomarse fotos con los aficionados que se acercaron a pedirlselas.

¡Ya estamos en Nueva York! 🗽 ¡El miércoles vamos por el primer paso a Semifinales! 👊🏻#EstoEsTigres 🐯#6DecadasDeTigres 🟡🔵 pic.twitter.com/m11Pp4ZlwP — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) March 10, 2020

Los felinos se encuentran en dicha ciudad donde este miércoles encararan el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Nueva York de la Liga Mayor de los Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, André-Pierre Gignac subió una historia en la que se le puede observar portando el cubrebocas mientras arriba a la megalópolis estadounidense.

#LigaCampeonesxFOX



Con la alerta del COVID-19, los Tigres arribaron a Nueva Jersey para la ida de cuartos de final ante el New York City CF #CentralFOX pic.twitter.com/hbY08cYFLp — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) March 10, 2020

El domingo pasado se declaró estado de emergencia en New York, estado con el que colinda New Jersey, ya que se habían reportado 76 casos hasta el mediodía del domingo, aunque el gobernador, Andrew Cuomo, mencionó que la mayoría de ellos no requiere hospitalización.