Directivo de Cruz Azul sufre de Covid; habrá sanción a “Cabecita”

Ciudad de México.- El director deportivo de Cruz Azul, Jaime Ordiales, se encuentra aislado después de que dio positivo por coronavirus Covid-19.

El directivo se encuentra estable, aunque en constante observación médica para evitar que vaya a complicarse su condición.

“Ordiales, junto a otros miembros de oficina en la Noria, fueron aislados y el único que podrá regresar mañana martes a las instalaciones es Álvaro Dávila, presidente de la Máquina, junto al resto de la plantilla, cuerpo técnico y staff”, informó el portal mediotiempo.

Debido a que Ordiales tuvo en el 2013 cáncer de laringe, el directivo de Cruz Azul ha tomado extremas precauciones para evitar que su estado de salud se deteriore.

Sanción al cabecita.

Por otra parte, la directiva de Cruz Azul analiza la posibilidad de imponer una fuerte sanción en contra de Jonathan Rodríguez, después de que en las redes sociales circuló un video en el que se encuentra el “Cabecita” con el uniforme de concentración pero ingiriendo alguna bebida.

“Sí será sancionado y será fuerte, es una manera de mandar un mensaje al grupo de que estas cosas no se pueden permitir. Debe mandarse un mensaje enérgico al equipo”, mencionó Álvaro Dávila.

El presidente de Cruz Azul no quiso adelantar cuál será el castigo al que será sometido el futbolista, aunque es probable que no juegue ante Pachuca.

“Hay que sentarse con Juan (Reynoso) para evaluar la sanción deportiva, la económica, aplicando la sanción mas fuerte”, agregó en entrevista para Javier Alarcón.

“No creo que pueda estar (en el próximo partido), me estoy adelantando a algo que me gustaría evaluar con Juan. Yo no lo veo en el siguiente partido”, sentenció.

