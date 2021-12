Directivos de ESPN amenazan a David Faitelson

Ciudad de México.- El comentarista de ESPN, David Faitelson, aceptó que la empresa lo amenazó con suspenderlo tras un problema que tuvo con Francisco Gabriel de Anda.

Faitelson recordó que en una discusión en el programa de Futbol Picante, él y De Anda se dijeron de todos, al grado que hasta se insultaron con situaciones personales.

“Tuve un desencuentro con Paco Gabriel de Anda que fue duro, difícil porque siento que él no entiende que lo que se dice en el estudio ahí se queda, fuera del estudio es diferente”, indicó Faitelson .

“Quizás yo también me pasé cuando él era directivo de Chivas y en algún momento dije que me avergonzaba de haber sido su compañero en ESPN. Pero es mi estilo, dar un paso adelante y en ocasiones dos para atrás para aceptar que me equivoqué”, agregó.

Revela amenaza de suspensión

En entrevista en el canal de youtube de Javier Alarcón, Faitelson comentó que por dicha situación, directivos de ESPN le llamaron la atención y lo amenazaron en suspenderlo.

Reconoció que se han dado discusiones acaloradas y que se ha ganado enemigos por dicha situación.

“Yo no soy alguien que guarde rencores para nadie. Al final sí se crean polémicas, enfrentamientos, enemigos, pero no pasa nada, es parte del trabajo y la pasión”, explicó.

“A veces esa necesidad de generar polémica te lleva a tener muchos problemas. Te voy a confiar lo que pasó con ese tema de Paco de Anda, subió a tal nivel el problema y se salió de las manos que ESPN me dijo: ‘Te vas suspendido’ y yo jamás he sido suspendido en ningún lado, por eso les dije claramente: ‘Si me suspenden, me voy’ porque para mí era más humillación ser suspendido que cualquier insulto en televisión”, sentenció Failtelson.

